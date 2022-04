Iberdrola desatasca inversiones en Reino Unido por 8.000 millones

Iberdrola ha desbloqueado dos de sus grandes proyectos de inversión en Reino Unido. La eléctrica que preside Ignacio Galán ha logrado las autorizaciones para construir los parques eólicos marinos de East Anglia 1 y 2 así como para su 'megautopista eléctrica' Eastern Link. De este modo, la compañía española arrancará inversiones valoradas en casi 8.000 millones de euros en el país.

El parque eólico marino East Anglia One North contará con 67 turbinas, con una capacidad instalada de hasta 800MW, situado a 36 km de Lowestoft y 42 km de Southwold.

East Anglia Two dispondrá de hasta 75 turbinas con una capacidad instalada de hasta 900 MW, situado a 37 km de Lowestoft y 32 km. El Gobierno británico tenía que haber tomado una decisión sobre ambos proyectos a principios de enero, pero retrasó la decisión hasta este pasado 31 de marzo para dar más tiempo a las consultas sobre cuestiones como la protección de la fauna y el riesgo de inundaciones.

Con este retraso, Iberdrola ha superado la fecha límite para participar en el último contrato por diferencia (CfD) del Reino Unido a los que tenía intención de presentar los tres proyectos restantes mediante su integración como un proyecto único de 3,1GW.

La eléctrica aseguró ayer que "Ahora evaluaremos plenamente lo que el detalle de las decisiones significa en la práctica para nuestros proyectos".

Siemens Gamesa suministrará turbinas de 14 MW para East Anglia. Esto incluye el proyecto de 1.400 MW East Anglia Three que ya ha recibido la autorización para su desarrollo, así como 200 turbinas para East Anglia Hub. El contrato podría llegar a alcanzar una valoración superior a los 5.000 millones de euros.

La potencia de este gigante eólico es suficiente para abastecer energía limpia a 2,7 millones de hogares

East Anglia Hub estará integrado por tres parques -East Anglia One Norte, East Anglia Two y East Anglia Three, al sur del mar del Norte- que requerirán una inversión de 7.500 millones de euros.

La potencia de este gigante eólico es suficiente para abastecer energía limpia a 2,7 millones de hogares británicos y supone más del 7,5% del objetivo de 40 GW de eólica marina para 2030 fijado por el Gobierno de Reino Unido en su plan 'Diez puntos para una revolución industrial verde'.

East Anglia Hub contribuirá notablemente a esta meta, apoyando la recuperación verde a nivel regional y nacional y ayudando a cumplir los objetivos Net Zero de neutralidad climática.

Eastern Link

Por otro lado, Ofgem ha concedido al consorcio formado por Iberdrola, a través de su filial ScottishPower Energy Networks y National Grid Electricity Transmission (NGET), la aprobación provisional para construir la línea de conducción eléctrica que unirá Escocia con el noreste de Inglaterra con capacidad de 2 GW.

Se trata de uno de los dos cables submarinos que conforman el proyecto Eastern Link y que incluye otro cable de la misma naturaleza y capacidad que está siendo desarrollado por el consorcio entre SSE y National Grid.

Según Ofgem, esta nueva infraestructura de transmisión es necesaria para mejorar la capacidad de la red de interconexión entre Escocia e Inglaterra y permitir que la energía renovable producida en Escocia llegue a las regiones con mayor consumo. Con un coste estimado de 3.400 millones de libras para los dos enlaces, Eastern Link sería el mayor proyecto de inversión en transmisión eléctrica de la historia reciente de Gran Bretaña.

Ofgem ha afirmado que el avance en las interconexiones

Juntos, los dos cables formarán una superautopista submarina capaz de transportar suficiente electricidad para cubrir la demanda de unos cuatro millones de hogares británicos.

El trazado del proyecto de Iberdrola y National Grid comprende un recorrido entre Torness (Escocia) y Hawthorn Pit (Inglaterra) mientras que el proyecto de SSE y NGET unirá las localidades de Peterhead (Escocia) y Selby (Inglaterra).

Ofgem ha afirmado que el avance en las interconexiones, esenciales en la transición energética del Reino Unido, representa un claro beneficio para los consumidores. Asimismo, la decisión de Ofgem permitirá acelerar las inversiones en fuentes de energía renovable, indispensables para la descarbonización y la independencia energética del país.

La eléctrica avanza también en la sincronización de redes de distribución

Por otro lado, está previsto que la capacidad eólica marina de Escocia aumente de forma significativa durante la próxima década. De esta manera, se garantiza que el gran volumen de energía que se espera generar pueda llegar donde se necesita.

La costa este de Escocia ya alberga parques eólicos marinos operativos con una capacidad de 1 GW y cuenta con otros 4,4 GW en trámite. Además, están previstos unos 10 GW adicionales tras el resultado de la próxima ronda de licitaciones de energía eólica marítima en Escocia, ScotWind.

La eléctrica avanza también en la sincronización de redes de distribución. Smart Power Networks ganó el desafío lanzado por la eléctrica y han visitado recientemente el centro que la eléctrica tiene en Bilbao para estos asuntos.