El fondo Nexxus Iberia entra en Aerocámaras, líder español en formación y servicios con drones

Si piensa en drones, probablemente le vengan a la cabeza aviones militares o incluso pequeños juguetes de consumo. Sin embargo, estos 'pájaros robóticos' están revolucionando numerosas industrias por su ahorro en tiempo y costes, la reducción de riesgos laborales y medioambientales y la eficiencia que ofrece su tecnología en análisis de datos. Sus múltiples aplicaciones forman parte de las operaciones diarias en sectores tan variados como el negocio audiovisual, la arquitectura, seguridad, agricultura o energías renovables. Un potencial que no ha pasado desapercibido para los fondos de capital privado.

Una de las primeras apuestas del private equity nacional por este nicho de negocio culminó ayer, jueves 30 de Marzo, con la novena inversión de Nexxus Iberia apostando por el líder español en un mercado en plena ebullición y expansión: la formación y prestación de servicios de drones, en una transacción liderada por Pablo Gallo y Javier Onieva. El fondo español ha adquirido una participación significativa en la empresa gallega Aerocámaras, líder en España y pionera en el desarrollo, formación, ventas, gestión aeronáutica y servicios profesionales con estos vehículos autónomos. La compañía, nacida en Lalín, una pequeña aldea de Pontevedra de 7.000 habitantes, fue fundada en 2007 por el emprendedor Jaime Pereira y actualmente crece a tasas superiores al 50% con ventas próximas a los 10 millones de euros y opera en diferentes países de Europa, África y Latinoamérica. Según ha podido saber elEconomista, el fondo español de capital riesgo ha entrado como socio estratégico en la compañía -presente en Europa, Latinoamérica y África- para apoyar su plan de crecimiento nacional e internacional e impulsar su próximo salto a Norteamérica.

Con la operación, Nexxus Iberia completa la novena inversión de su primer fondo, Nexxus Iberia Private Equity Fund I. En paralelo a la entrada en Aerocámaras, ha impulsado el salto del grupo gallego al exterior con negociaciones avanzadas para la compra de grupos complementarios en Latinoamérica y su desembarco en Estados Unidos.

El fondo ha sido asesorado en la transacción por V4 Financial Partners (asesor de M&A), Andersen (legal), Deloitte (due diligence financiera, fiscal, legal y laboral), Attalea Partners (due diligence de ESG) y Aon (due diligence de seguros). Abanca Investment Banking y Cuatrecasas actuaron como asesores financiero y legal de Aerocámaras. Tresmares Capital, por su parte, ha proporcionado un paquete de financiación para la adquisición y para apoyar el crecimiento futuro de la empresa gallega.

Despegue internacional

Aerocámaras es la escuela nº1 de formación en Europa con más de 30.000 alumnos certificados, 40 centros oficiales repartidos por la Península Ibérica, convenios con las mejores universidades de España e instructores con más de 25.000 horas de vuelo. En esta nueva etapa, la empresa gallega, que cuenta con 55 profesionales, ampliará su plantilla con decenas de nuevos perfiles especializados este mismo año.

Aerocámaras ofrece formación oficial de piloto profesional de drones y cursos de especialidad enfocados a aplicaciones en diferentes sectores (servicios de emergencia, agricultura, aerogeneradores, infraestructuras, seguridad, producción audiovisual, logística etc.). Además, también dispone de una creciente cartera de servicios industriales, gestión aeronáutica e I+D en desarrollo de aeronaves no tripuladas y en la creación de software especializados, entre otros. Uno de sus puntos diferenciales es el dron híbrido AeroHyb, una aeronave no tripulada con hasta 7 horas de autonomía diseñada para trabajos profesionales como inspecciones técnicas, emergencias, seguridad, topografía, agricultura de precisión o audiovisual.

Desde el sector audiovisual, con el que Aerocámaras trabaja desde sus inicios, la empresa gallega ha diversificado su actividad y ampliando su cartera de clientes con cientos de compañías como Mediaset, TVE, Repsol, Red Eléctrica, Iberdrola, Eulen o Bayer. "Estamos creciendo en nuevas aplicaciones e impulsando nuestra expansión internacional, con más países, sectores y empresas. Cada vez más compañías apuestan por el uso de drones por sus claras ventajas: reducción de tiempos, costes y riesgos laborales, así como la mejora del dato. Factores a los que se suman el impacto medioambiental y la sostenibilidad", explica Jaime Pereira a este diario. "En los inicios de la empresa empleábamos helicópteros para hacer grabaciones aéreas y en 2013 decidimos cambiarlos por drones al percatarnos de su gran potencial ¿Qué pasó? Abaratamos costes, abrimos nuevas líneas de negocio y productos y empezamos a crecer exponencialmente. El dron se utiliza ya para casi todo: desde peritajes de fachadas y cubiertas, a agricultura de precisión, topografía, inspección de carreteras, logística, inspección de líneas de alta tensión, fotovoltaicas Todas ellas, aplicaciones que ya hacemos como empresa de drones nº1 de España".

En los últimos años, Aerocámaras se ha posicionado como el proveedor 360 "one-stop-shop" en el mercado internacional de los drones cubriendo todas las necesidades. Actualmente, su principal actividad es la formación, con un peso también creciente de los servicios. Dentro de su variada oferta, destaca su gran apuesta por la logística marítima a través de las compañías Drones Maritime (joint venture con Peninsula Petroleum), orientada a la logística marítima para buques mercantes y Drone to Yacht, orientada a la logística marítima para embarcaciones de recreo.

Un socio estratégico

El fundador de Aerocámaras, Jaime Pereira, ha encontrado en el fondo español el socio estratégico que buscaba. "Considero la asociación con Nexxus Iberia como un hito clave para nuestra internacionalización en Europa y América y para mantener nuestra posición de liderazgo como proveedor de soluciones 360 grados del sector de los drones en Iberia. Aerocámaras ha asentado las bases y cuenta con el equipo técnico y humano adecuado para continuar como referentes en el sector. Estamos muy motivados con la entrada de Nexxus y preparados para un crecimiento exponencial", añade.

Por su parte Pablo Gallo, socio de Nexxus Iberia, ha destacado el liderazgo de la compañía en su nicho. "Nuestra vocación es convertirnos en socios de referencia para los empresarios de pymes del mercado ibérico que buscan un accionista que impulse su crecimiento internacional. Los principales pilares de creación de valor de Nexxus son la internacionalización, digitalización, impacto y profesionalización- y creemos que Aerocámaras es una plataforma ideal para ello. La compañía tiene un sólido posicionamiento en un mercado en ebullición gracias a la gran contribución de los drones en muy diversas industrias. Tanto en términos de nuevas capacidades y servicios con mejores prestaciones como de ahorro de costes, de reducción de impacto medioambiental y, muy especialmente, de reducción de riesgos laborales", concluye Gallo.

Nexxus Iberia es una gestora de fondos de capital privado fundada en 2016 para ayudar a pequeñas y medianas empresas españolas y portuguesas a acelerar su crecimiento y expandirse internacionalmente en Europa y Latinoamérica. El equipo, liderado por Maite Ballester, Pablo Gallo, Alejandro Diazayas, Juan Pedro Davila y Javier Onieva, está integrado por socios provenientes de 3i y socios de Nexxus Capital, el gestor de activos alternativos mexicano con más de 1.500 millones de dólares levantados y 20 años de experiencia en la industria. Actualmente, Nexxus Iberia cuenta con fondos comprometidos de 170 millones de euros y nueve compañías en cartera: la propia Aerocámaras, OFG, WM Clinics, 24.7, Maresa Logística, Bienzobas, STM, Mercurius Health y Solutex.