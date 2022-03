Los transportistas mantienen el paro: "Mientras arrancar nos cueste dinero, seguiremos parados"

Buenas palabras pero sin soluciones. Este es el resumen de la reunión que este viernes por la tarde ha tenido lugar entre los convocantes de los paros, la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A su salida, Manuel Hernández, presidente de la plataforma, ha afirmado que seguirán con el paro: "Mientras arrancar nos cueste dinero, seguiremos parados".

Según las palabras de Hernández, la ministra del ramo les ha pedido que vuelvan a la actividad a partir del próximo lunes, una petición que han rechazado al considerar que las propuestas aprobadas esta madrugada no son suficientes. El colectivo habría pedido la aprobación de una Ley que impida contratar a pérdidas y unas medidas transitorias para paliar la situación hasta que eso ocurra.

La ministra del ramo ha apelado a la "responsabilidad" de los transportistas en un momento en que, según ha dicho en una entrevista en laSexta, España "ya tiene suficiente". Sánchez ha confiado en que a partir del próximo lunes se retome la actividad y que se deje trabajar a "todos los que quieran hacerlo" en condiciones de seguridad. "Todo lo que me han planteado está en el acuerdo de esta madrugada" y en el Real Decreto que se aprobó hace apenas unos días en el Congreso de los Diputados, ha afirmado.

Hernández ha señalado que la situación actual no es nueva, que se trató en octubre y no se han puesto soluciones. "Se ha desperdiciado mucho tiempo", ha admitido. "El precio que nos van a pagar no da para cubrir costes", ha recordado a la salida de la reunión el presidente de la Plataforma. Acto seguido, el representante de los transportistas parados ha anunciado que en la mañana de este sábado se celebrarán en varias ciudades españolas marchas lentas de camiones "de manera pacífica" para mostrar su disconformidad.