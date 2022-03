Los transportistas convocantes del paro lo mantienen: "El acuerdo es una migaja"

El presidente de la plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera, Manuel Hernández, ha considerado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno se traduce en "migajas y propinas" y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma, convocante del mismo, sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

"Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Y las gruesas palabras no se han quedado ahí. Hernández ha tildado de "mafia opresora" a los que se sientan con el Gobierno, en este caso al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). "Estamos a un paso para desenmascarar a este Comité que a lo largo de los años sólo se ha aprovechado de nosotros. Es el momento de desmantelar la mafia que nos ha manejado y oprimido y que desde su posición dominante nos tiene arruinados", ha dicho Hernández.

"Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer"

El portavoz ha dicho que esa "posición dominante" del órgano del sector elegido como interlocutor con el Gobierno "se ha terminado". "Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer", ha apuntando en las redes sociales horas antes de la convocatoria con la que este viernes espera reunir a miles de personas ante el Ministerio de Transporte, donde anoche se pactaron acuerdos para el sector.

Para Hernández, la concentración es "una oportunidad de disfrutar, conocernos y que estos señores vean que el sector de base se ha unido, que nos van a tener que escuchar quieran o no quieran; que todo lo que orquesten con estos señores que no nos representan no vale para nada".

"Todos los parches y promesas se los lleva el aire y no va a dar lugar a que nosotros nos rindamos. Esto lo hemos empezado y tenemos que acabarlo como corresponda", sin "tirar por la borda tantos días de aguante", ha dicho para tratar de animar a la participación de los miles de transportistas que durante casi dos semanas han parado sus vehículos, poniendo contra las cuerdas la cadena de distribución de toda España.

Mínimo 60 céntimos de rebaja

Asimismo, ha indicado que el paro continuará mientras que no haya "soluciones reales" que den respuesta a sus problemas. "Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa", ha señalado.

"Seguiremos hasta el final, sino se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados", ha advertido Hernández, quien no ha descartado "llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así".