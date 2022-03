EQT se alía con AM Fresh para crear un gigante de las frutas por 1.500 millones

Nueva gran operación en el sector de frutas y cítricos, valorada en más de 1.500 millones de euros. EQT ha realizado la primera inversión de su fondo EQT Future en España entrando en el capital de la murciana SNFL, propiedad de Álvaro Muñoz, junto a sus actuales accionistas, AM Fresh, la mayor empresa productora y comercializadora de fruta de España, y el fondo Paine Schwartz Partners. Con la operación, AM Fresh y EQT dan un salto de gigante en Estados Unidos al adquirir la empresa californiana IFG, especializada en nuevas variedades de uva y cereza a la carta sin usar métodos transgénicos. La operación, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2022, ha contado con el asesoramiento de Morrison & Foerster (asesor legal de SNFL), Allen & Overy y Simpson Thacher & Bartlett (para EQT Future); Pérez-Llorca y Bank of America (AM Fresh). Por su parte, Credit Suisse y Dentons han apoyado a la estadounidense IFG en la transacción.

Tras completar ambas transacciones, EQT Future ostentará una minoría significativa en la compañía combinada junto a AM Fresh, que permanecerá como accionista de control.

Carlos Santana, socio y responsable de la estrategia de Private Equity de EQT en España, ha explicado que "estamos muy ilusionados de apoyar este proyecto tan innovador y sostenible en el ámbito de la genética avanzada de aplicación agraria. La transacción y nuestra asociación con AM Fresh, referente internacional en producción frutícola, es otro gran ejemplo del enfoque 'local with locals' de EQT a nivel internacional".

Por su parte, Álvaro Muñoz, CEO de AM Fresh, ha explicado que "junto con IFG, encabezaremos la innovación varietal y ofreceremos una cartera integral de variedades innovadoras positivas para la naturaleza y la salud y que beneficiarán a los productores, nuestros socios minoristas y los consumidores".

Sinergias y salto internacional

SNFL e IFG desarrollan variedades mejoradas de fruta (uva de mesa y cereza) mediante hibridación natural y otros procesos que no implican la manipulación genética. La transacción implica la fusión de ambos negocios, muy complementarios, para abordar la creciente demanda mundial de uvas de mesa, con la aspiración de crear un gran grupo con una propuesta de valor para agricultores, distribuidores y consumidores.

Con sede en Murcia, SNFL desarrolla y licencia variedades genéticas para la producción de uvas de mesa, con 67 variedades patentadas y un importante número de hectáreas licenciadas a productores en 19 países. La empresa cuenta con centros de I+D en España y EE.UU.

Por su parte, la californiana IFG, fundada en 2001, tiene patentadas 47 variedades de uvas de mesa, además de cerezas y un importante número de hectáreas cultivadas bajo licencia por productores en 15 países. El grupo utiliza métodos de desarrollo naturales para ofrecer a los agricultores ahorros económicos mediante la reducción del uso de recursos y la optimización de la productividad agrícola.

Para EQT Future, con un tamaño objetivo de 4.000 millones de euros, la operación supone su segunda inversión y la primera en España. La estrategia del fondo, con un horizonte de inversión más largo, se centra en tres objetivos clave: salvaguardar los recursos y proteger el clima del planeta; mejorar la salud mental y física de las personas y crear igualdad de oportunidades.