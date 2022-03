La cúpula del Ibex gana un 20% más tras lograr récord de beneficios

2021 fue un año histórico para el Ibex 35 y no es para menos. El beneficio total de las compañías superó los 50.000 millones de euros, un hito que no había pasado nunca antes en la historia. Este éxito es extrapolable a los Consejos de Administración. Tanto, que en total se han embolsado casi 290 millones de euros en retribuciones, un 20% más que en 2020. En esta cifra hay que tener en cuenta que cinco compañías todavía no han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus informes de retribuciones, se trata de ACS, ArcelorMittal, Fluidra, Indra e Inditex, aunque con esta última cabe destacar que todavía no ha hecho públicos los resultados correspondientes a 2021, está previsto que el gigante textil se confiese ante el mercado el 16 de marzo.

La cúpula del Ibex ha ganado 289,9 millones de euros en 2021, un 20% más que esas mismas 30 compañías en 2020. A falta de conocer las retribuciones de cinco compañías ya se puede afirmar que se han batido las cifras registradas en el ejercicio de 2020, cuando las retribuciones de los consejeros rondaron los 289,4 millones.

El consejo mejor pagado es el de Banco Sabadell. Sus consejeros han percibido un total de 44,6 millones de euros, casi un 560% más que en 2020. No solo es la mayor retribución, es también el mayor aumento con respecto a 2020, cuando los salarios rondaron los 6,7 millones. Una situación muy similar a la de Santander que ha pasado de una retribución de 7,1 millones a una de 35,7 millones, lo que supone un aumento del 400%.

En ambos casos hay una explicación para estas subidas, además es la misma. En 2020 las cúpulas de ambas renunciaron a sus retribuciones variables. La presidenta del Banco Santander, por ejemplo, redujo sus bonus y renunció a la mitad de su retribución como medida de prudencia. La decisión fue en línea de las directrices del Banco Central Europeo (BCE), que instó a las financieras a llevar a cabo contenciones en las remuneraciones.

En total, las cinco financieras del índice bursátil (Sabadell, Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter) han percibido una retribución de 109,6 millones de euros, lo que supone casi multiplicar por tres la cuantía de 2020, que rondó los 39 millones.

Nueve consejos ganan menos

Pese a que a falta de conocer cinco compañías se ha batido la cifra de 2020, hay nueve compañías que han recortado sus sueldos: se trata de Acciona, Siemens Gamesa, IAG, Almirall, PharmaMar, Endesa, Grifols, Acerinox y Amedeus. Sorprende que entre ellas se encuentren las cuatro de las tres farmacéuticas.

La retribución de los consejeros de PharmaMar y Almirall se ha recortado un 18% mientras que en el caso de Grifols ha sido de un 11%. La pandemia y la llegada de las vacunas disparó los números de estas compañías un crecimiento que no han sido capaces de mantener. De hecho, en el caso de Grifols y PharmaMar también se han reducido sus beneficios netos, la primera ha pasado de 619 millones en 2020 a 183 millones en 2021, un 70%, mientras que el recorte de PharmaMar ha sido de un 32% y ha pasado de 137 millones a 93 millones de euros.

En el caso de Grifols el balance del segundo semestre de 2021 es bastante negativo, tanto, que durante ese periodo generó pérdidas. "Nuestra valoración de los resultados correspondientes al ejercicio de 2021 es negativa, son inferiores a lo esperado. El segundo semestre es peor que el primer semestre y el endeudamiento, incluyendo deuda IFRS-16, se sitúa al borde de 7 veces ebitda", apunta Pedro Echeguren, analista de Bankinter.

Consejeros mejor pagados

A falta de conocer algunos nombres con mucho peso dentro del selectivo, como el de Pablo Isla, presidente de Inditex, ya se puede hacer un ranking con los ejecutivos mejor pagado del Ibex 35.

El podio lo lidera Ignacio Sánchez-Galán, el presidente ejecutivo de Iberdrola. En 2021, en plena escalada del precio de la luz, se embolsó 13,2 millones de euros, un 8,23% más que en 2020, cuando su retribución fue de 12,2 millones. Esta cifra se ha disparado considerablemente en los últimos años, en 2017, por ejemplo, percibió 9,4 millones.

En segunda posición aparece Ana Botín, presidenta del Banco Santander y la mujer mejor pagada del Ibex. Botín recibió una retribución en 2021 de 12,28 millones de euros. En su caso la cifra no es comparable a la declarada en 2020 por su renuncia la 50% del salario más bonus. Sin embargo, si se compara con 2019, antes de la pandemia, supone un 15% más. En el caso de Botín, recibe 7,5 millones en metálico, 3,2 millones en concepto de beneficio de las acciones, algo más de un millón por sistemas de ahorros y 481.000 euros por otros conceptos.

El tercer puesto del podio lo ocupa un nombre mucho menos conocido que el de Galán y Botín. Se trata de Jesús María Herrera Barandiaran, consejero delegado de Cie Automotive. Ha concluido el año con una retribución de 9,5 millones, lo que supone triplicar la cuantía percibida en 2020 cuando fue de 3,6 millones. Este aumento es bastante inusual si se observan las cifras de los últimos cinco años, desde la compañía lo justifican porque el Consejo de Administración acordó "otorgar como remuneración variable a corto plazo un importe igual que la remuneración fija, que en el año 2021 corresponde con el 100% de la remuneración fija del ejercicio 2021 (525 miles de euros), por haberse cumplido los objetivos de Beneficio Neto y ebitda incluidos en el presupuesto anual aprobado por el Consejo de Administración".

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, culminan el top 5 del Ibex.

El representante de la financiera ganó en 2021 cerca de 9,7 millones de euros, un 41,4% más; mientras que el de la teleco recibió una retribución de 8,7 millones de euros, un 68% más.