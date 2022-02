Bogas (Endesa): "No prolongar la nuclear es una decisión política e ideológica, no técnica"

El CEO de Endesa, José Bogas, asegura que no prolongar la vida de las centrales nucleares es una decisión "política, no técnica", pues no soluciona realmente el problema de los residuos ya creados.

Según Bogas en una entrevista concedida al diario El País, es necesario que las centrales nucleares sigan funcionando junto con los ciclos combinados para dar estabilidad y firmeza mientras se lleva a cabo la transición energética.

Preguntado por la invasión de Ucrania y el riesgo de desabastecimiento de gas, el consejero general de la compañía afirma que es un escenario que no se contempla. Aunque Europa obtiene el 40% de su suministro de gas de Rusia, España tiene la conexión con Argelia y cuenta con seis regasificadoras. No obstante, apunta que la subida de precios sí va a afectar a España.

En cuanto a la posible revisión del sistema marginalista de fijación de precios por parte de Bruselas, el CEO de Endesa señala que se trata del mejor para asignar recursos, por ser el más eficiente a la hora de reducir costes. Según él, lo que habría que cambiar son las tarifas reguladas. Estas tarifas son más volátiles y sensibles a las variaciones de precios. De ahí que España lleve sufriendo un encarecimiento de los precios de la luz incluso antes de esta crisis.

Sobre una posible prórroga de las medidas fiscales para hacer frente a este encarecimiento, Bogas considera que es necesaria.