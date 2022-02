Telefónica crea el primer operador móvil virtual para conectar millones de objetos

Telefónica Tech ha creado el primer operador móvil virtual (OMV) para impulsar el negocio del Internet de las Cosas (IoT), con una propuesta diseñada específicamente para un mercado que acogerá decenas de millones de conexiones en los próximos años. Según consta en el censo de operadores de telecomunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la filial tecnológica de Telefónica registró el pasado verano el nuevo operador de telecomunicaciones, con la denominación Telefónica IoT & Big Data Tech y con dos actividades: prestador de servicios de Operador Móvil Virtual y suministrador de conmutación de datos por paquetes y circuitos, para el negocio de transmisión de datos.

El nuevo OMV opera en redes de bajas frecuencias, en su práctica totalidad para uso de comunicaciones de banda estrecha o NB-IoT (narrowband IoT). Este tipo de conexiones requieren muy escasa capacidad y velocidad en la transmisión de los datos, pero exigen un consumo energético extraordinariamente bajo. De esa forma, las transferencias pueden rondar apenas los 250 kbit/s, con latencias de hasta 10 segundos. A cambio de esa escasa capacidad y velocidad, esas redes de banda estrecha alcanzan penetraciones muy extensas, idóneas en zonas de difícil acceso, subterráneas y para dispositivos equipados con baterías (como contadores del consumo de agua) capaces de funcionar sin recargas eléctricas hasta 10 años seguidos.

Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, el nuevo OMV de Telefónica prevé atraer al millar de clientes que actualmente trabajan en actividades de IoT con Telefónica España. El objetivo de la empresa apunta a crecer esta línea de negocio con repuntes anuales de dos dígitos, en sintonía con la evolución que disfruta la filial Tech desde su constitución a finales de 2019. Con esta propuesta comercial, Telefónica Tech se dirige al mercado de empresas para ayudar a sus clientes en la transformación digital de los negocios, desde la instalación de sensores hasta el valor extraído por la analítica de los datos.

En los próximos meses, Telefónica Tech animará a sus clientes a que vayan migrando sus líneas de IoT desde Telefónica España (o también de otros operadores de la competencia) a su nuevo operador virtual. La conectividad móvil de Telefónica Tech procederá de Telefónica España, quien proporcionará la red celular y plataforma tecnológica de gestión de clientes. Como cualquier otro OMV, Telefónica Tech ha acordado un precio mayorista con la matriz para la provisión, igual que realiza con otros operadores móviles virtuales.

La apuesta de Telefónica representa un hito en el subsector de los móviles virtuales españoles, que hasta el momento no contaban con una compañía especializada en la conectividad de los objetos.

Ante la casi saturación del mercado en cuanto a líneas de móviles y banda ancha fija, el negocio de IoT se maneja en un entorno de extraordinaria pujanza. Estimaciones del mercado apuntan que en 2025 habrá más de 40.000 millones de objetos conectados, en gran parte por el empuje de las conexiones de 5G, así como la digitalización de las industrias y la imparable sensorización de los hogares.

También se incorporan millones de sensores en las infraestructuras públicas, ciudades inteligentes y todo tipo de carreteras. La última frontera del IoT será el propio cuerpo humano, que en los próximos años será previsible destino de múltiples sensores.

Un reciente informe de Transforma Insights, titulado "Communications Service Providers IoT Peer Benchmarking 2020', destaca a Telefónica Tech en el podio de los líderes mundiales en el negocio del Internet de las Cosas, con una posición destacada en términos de alcance global y capacidad de despliegue, con 24,3 millones de conexiones IoT a finales de junio de 2020. La misma firma valora la "agresividad comercial" de Telefónica en tecnologías LPWA desplegando tanto NB-IoT como LTE-M en Europa, como en América Latina, donde casi ningún otro operador se ha movido todavía".

Acuerdo con Twitter

Telefónica anunció ayer que Movistar Plus+ ha incorporado la Living App de Twitter a su catálogo de entretenimiento. De esa forma, los usuarios podrán ver los mejores videos de Twitter en la gran pantalla del salón. Las Living Apps son contenidos exclusivos para aquellos clientes de Movistar Plus+ que disponen de Desco UHD. Hasta el momento, la plataforma ya dispone de contenidos de Fortnite, TikTok, Rakuten, Atlético de Madrid o British Council. Este anuncio se detallará junto con las novedades que Telefónica compartirá con los visitantes de la gran feria mundial del móvil, el MWC de Barcelona. Fuentes de la teleco recuerdan que esta incorporación del contenido de vídeo de Twitter en Movistar Plus+ marca un nuevo hito en la colaboración entre ambas compañías con el objetivo de integrar lo mejor de Twitter en diferentes formatos.