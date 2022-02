Air Europa necesita 200 millones antes de julio para salvarse de la quiebra

Air Europa se encuentra en una situación límite. Con las conversaciones rotas para la fusión con IAG, la aerolínea se encuentra con unos fondos negativos de 600 millones de euros y necesitaría una inyección de 200 millones de euros antes del uno de julio. De no conseguirlo, la empresa se vería abocada a la quiebra. De momento, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, asegurase que en estos momentos no hay ninguna negociación en marcha y que Air Europa no tiene necesidad de dar entrada en su accionariado a Iberia. Desde Iberia se asegura que las negociaciones siguen en marcha y que probablemente se necesitarán "unos días más".

En diciembre, Air Europa e IAG se dieron de plazo hasta finales de enero para alcanzar un acuerdo que diese solución a la viabilidad de la aerolínea. El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre un rescate de la SEPI por 475 millones de euros que se añaden, a su vez, a los 140 millones en préstamos avalados por el ICO. El grupo no tiene que devolver el dinero hasta 2024, pero tiene que resolver su situación antes del 1 de julio, que es cuando vence la moratoria a compañías con patrimonio negativo.

En ese sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este lunes que el Gobierno quiere "ser parte" de la viabilidad futura de Air Europa "contribuyendo a su futuro, a la solvencia, a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años", reiterando el carácter estratégico de la aerolínea para el país.

"Desde el primer momento el Gobierno está siendo parte de la solución y parte de la viabilidad futura de la compañía y estamos analizando las distintas opciones disponibles en este momento", aclaró la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La vicepresidenta explicó que en estos momentos "están teniendo lugar conversaciones en distintos niveles" y confía en encontrar una solución que "permita impulsar un futuro más próspero y mejor para la compañía".

En este punto, Calviño quiso mandar "un mensaje de tranquilidad" para todos los clientes y proveedores de la compañía e insistir en el apoyo dado por el Ejecutivo español a las empresas que consideran viables pero que están pasando por momentos de "inestabilidad patrimonial" debido a la pandemia, como el Grupo Abades, así como otros grupos hoteleros.

Azza Chammem, analista de Scope Ratings, explica que Air Europa se encuentra ahora es esta situación debido a "los elevados precios del combustible y los bajos niveles de tráfico aéreo, en un contexto en el que siguen vigentes las restricciones relacionadas con la pandemia, continúan ejerciendo presión sobre las finanzas de las aerolíneas, especialmente de las pequeñas y medianas de Europa, donde la competencia sigue siendo feroz".

La experta incide en que el apoyo de Gobierno, que Calviño ha reforzado con sus palabras en el día de hoy será clave porque "las aerolíneas sin costes bajos y/o balances sólidos se enfrentarán a dificultades este año" y "el apoyo de emergencia de los gobiernos al sector ha evitado una drástica sacudida en 2020 y 2021".