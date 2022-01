Walmart marca el camino del metaverso a los hipermercados: venderá NFT y tendrá su propia criptomoneda

El gigante estadounidense de los hipermercados, Walmart, se suma a aquellos que ven una gran oportunidad de negocio en el metaverso, ese universo virtual que está en plena construcción pero que puede situarse como el espacio comercial del futuro.

Los planes de la cadena de hipermercados se conocen gracias a sus últimas peticiones registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU, entre las que se encuentra la creación de su propia moneda digital "para el uso de miembros de una comunidad online" que además podrían intercambiarlo o transferirlo.

También registran la petición para servir como servicio de intercambio de criptomonedas y realizar pagos con ellas e incluso un servicio de corretaje para comerciar con criptodivisas.

Pero el registro de patentes incluye otras peticiones, como el intercambio de tokens no fungibles (NFT) y la creación de los mismos para ser vendidos.

En este sentido, ha solicitado también la patente para crear un hipermercado virtual donde se vendan productos digitales autentificados mediante NFT, aunque también se puedan comprar bienes físicos como en sus establecimientos o en su tienda online, pero con el proceso de compra y la apariencia ligada al metaverso. Podría derivar en una experiencia de compra similar a la que la compañía Mutual Mobile imaginó hace un lustro:

Here's the full video of our Walmart VR store concept demo! Almost 5 years later, this demo is proof of how experimental VR once was and how far it has come today!



Learn more: https://t.co/OAzwmC4SMn#WalmartVR #Metaverse #VirtualReality #Walmart pic.twitter.com/lYlrZZOHGk