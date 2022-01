Prisa se posiciona como primer productor mundial de audio en español

Tan solo hace seis meses que Prisa anunció la creación de Prisa Audio, una plataforma transversal que unifica todos sus contenidos de audio no lineal (podcast). Pocos meses pero intensos. En este tiempo la plataforma se ha consolidado como un referente de la industria del audio no lineal en español y los datos así lo demuestran. A cierre de 2021 sumaba 412 millones de descargas y alrededor de 800 millones de horas de escucha, según los datos internos de la compañía medidos por Triton Digital. Estas cifras la convierten en el productor mundial de audio en español.

En lo relativo a los servicios de streaming (contenidos que se pueden escuchar en directo a través de internet), Prisa Audio es la segunda compañía de medios mundial -solo por detrás de iHeart Radio- y la primera en Latinoamérica.

La plataforma transversal de PRISA integra todos los contenidos de audio no lineal: EL PAÍS, AS, Cadena SER, Cadena Dial, LOS40 y las emisoras en Latinoamérica (W Radio, Caracol Radio y ADN Chile, entre otras), además de Podium Podcast, plataforma de podcasts nativos creada en 2016 y que refleja la apuesta firme que venía haciendo desde hace años PRISA por la producción de podcasts, convirtiéndose en pionero de esta tendencia mundial.

En el conjunto de 2021 y dentro de su estrategia de crecimiento, Prisa Audio creó equipos propios dentro de las diferentes cabeceras que trabajan en coordinación con los equipos editoriales y periodistas para lanzar numerosas iniciativas con el objetivo último de convertirse en el mayor agente transformador de la industria del podcast en español.

Podium Podcast creció un 65% interanual en descargas netas y cuenta con trabajos tan exitosos como "El gran apagón" que, con más de 6,5 millones de descargas, se ha convertido en todo un fenómeno en su género y se adaptará a serie de televisión este mismo año de la mano de Movistar+. Otro de los podcasts de Podium que será llevado a la televisión de la mano de Movistar+ es "Mi año favorito", un show de comedia que se estrenó en 2020 y está conducido por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Además de estos contenidos, Podium ha estrenado más de 40 shows en 2021, colocando a algunas de sus producciones como las más escuchadas de todas las plataformas: "Estirando el chicle" (Ganador del Premio Ondas 2021 al Mejor Podcast), "Aquí hay dragones" o "La escóbula de la brújula" son algunos de ellos. Por último, Podium ha seguido poniendo el foco en el branded-podcast realizando proyectos sonoros con grandes empresas y marcas líderes en su sector como BBVA, AXA Seguros, Repsol, Correos, Acciona o la Oficina de Turismo de Japón.

Por su parte, SER Podcast, la división de audio bajo demanda de la Cadena SER, creció un 29% interanual, con los más exitosos podcasts de antena: "Nadie sabe nada", "Un libro, una hora", "La vida moderna", "SER Historia" y "Acontece que no es poco con Nieves Concostrina" a la cabeza de los más escuchados en España. En septiembre de 2021 se estrenaron los primeros podcasts originales de SER –"Agur, ETA", "Hora veintipico", "Clara conquista" o "Crónica 24/7"-, plan de producción que continuará en 2022 con más creaciones originales.

Para construir la estrategia de voz alrededor del periódico, en octubre nació El País Audio, formado por un equipo de periodistas que desarrollan y coordinan los audio artículos leídos por los propios periodistas, los podcasts originales o la sonorización de noticias. Solo con el lanzamiento de "Los papeles" (la investigación sobre los papeles de Bárcenas) y de los artículos leídos, El País Audio alcanza alrededor de medio millón de descargas netas.

AS Audio dio sus primeros pasos en 2021 con contenidos como "La Pica de AS" (contexto polideportivo), "Mínimo de veterano" (NBA), "Los últimos de la lista" (fútbol), "KO a la Carrera" (boxeo, MMA y wrestling) o "Hooligans Ilustrados" (fútbol y literatura) con el objetivo de liderar la producción de podcasts deportivos en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Los equipos de AS y SER acaban de coproducir "Pádel Club", el primer podcast dedicado al pádel en España, demostrando la sinergia de ambas redacciones al servicio del audio. Ayer estrenó "No son once", el primer podcast de conversaciones en profundidad del futbolista Álvaro Benito a personalidades deportivas de la talla de Jorge Valdano, Vicente del Bosque o Santi Cazorla, entre otros.