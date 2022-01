Facebook dice adiós a su criptomoneda con la venta de Diem por 200 millones de dólares

Los sueños de Facebook de crear una red de pagos con criptomonedas se desvanecen. La Asociación Diem está liquidando y vendiendo su tecnología a un pequeño banco de California por unos 200 millones de dólares.

Fundada en 2019 por Facebook, la Asociación Diem, antes Libra, quería crear una criptodivisa respaldada por una cesta de monedas del mundo real. El intenso escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses y la huida en estampida de algunos de sus miembros fundadores, entre ellos PayPal, Mastercard y Vodafone, hicieron que en 2020 decidiera cambiar de rumbo para centrar en el lanzamiento de una stablecoin respaldada uno a uno por el dólar.

El banco en cuestión es el Silvergate Capital, especializado en dar servicio a las empresas de bitcoin y blockchain. Según publica Financial Times, no es el primer acuerdo al que llega con el gigante tecnológico. Ya en su momento, se habría comprometido a emitir la stablecoin anteriormente mencionada, en un intento por apaciguar a los reguladores.

Esta decisión forma parte de la estrategia de Meta para buscar nuevas fuentes de ingresos para financiar su futuro crecimiento. Asimismo, la venta de Diem permitirá a la compañía devolver parte de los 10 millones de dólares que aportaron los miembros fundadores. Los recientes escándalos en torno al impacto negativo en la salud mental de las redes sociales y la privacidad han dejado tocada la popularidad de sus plataformas, un duro golpe que amenaza su modelo de negocio basado en la publicidad.

El intercambio de tweets entre Elon Musk, CEO de Tesla, y McDonald's de esta semana ha dado lugar a la creación de una nueva criptomoneda, la Grimace Coins, una divisa digital basada en un popular personaje de color púrpura de los anuncios de la cadena de comida rápida.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin