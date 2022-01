Sercotel dará beneficios en 2022 y se abre a absorciones

Sercotel Hotel Group logrará recuperar los beneficios en 2022 después de un 2021 en el que, a falta de cierre, estará muy cerca del equilibrio (break even) en sus cuentas, según explica su consejero delegado, José Rodríguez Pousa.

La compañía hotelera seguirá focalizada en su modelo de asset light, con todos sus activos en gestión, arrendamiento y afiliación, y no prevé, por tanto, la adquisición de hoteles. No obstante, según precisa, "estamos abiertos a absorciones", aunque en este momento la firma, que cuenta con una sólida posición financiera, no tiene ninguna negociación en marcha y, además, considera que "es complicado por el mercado", que no ofrece los descuentos que se habían proyectado al inicio de la crisis.

El grupo estima que cerró 2021 con unas ventas de 52,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 105% con respecto a 2020

El grupo estima que cerró 2021 con unas ventas de 52,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 105% con respecto a 2020, aunque es aún un 27% inferior al nivel de 2019. Para 2022, prevé crecer "a doble dígito alto", lo que le permitirá acercarse o incluso superar las cifras prepandemia.

Sercotel cerró 2021 con 115 hoteles, de los que alrededor de 50 son operados por la propia firma, 30 franquiciados y 35 en régimen de comercialización con terceros. La compañía incorporó 14 hoteles en 2021, diez en explotación y cuatro en franquicia. Y para 2022 prevé añadir 15 en hoteles propios y cinco franquiciados, para totalizar 100, mientras que contempla que de los que tiene afiliados pueda "caer alguno más".

La compañía decidió en plena pandemia concentrarse en el modelo de explotación propia y franquicia, retirando muchos de los acuerdos comerciales con terceros, como los que tenía en Colombia -en 2020 contabilizaba un total de 145 hoteles-. Sercotel se focaliza ahora completamente en España, aunque a medio plazo no descarta desembarcar en algún país europeo o retornar a Latinoamérica. Asimismo, apuesta por el talento y la tecnología, con una inversión de dos millones en 2022.

