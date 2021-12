ERC llega a un acuerdo sobre la ley audiovisual: las plataformas internacionales no incluirán un 6% en catalán

Fumata blanca. Tras dos semanas de tensas negociaciones entre el Gobierno y ERC sobre la nueva ley audiovisual y por ende los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, ambas partes por fin han llegado a un acuerdo, según ha confirmado ERC. Los independentistas catalanes reconocen que no se puede obligar a las plataformas internacionales (Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime...) a incluir un mínimo de su contenido en catalán.

"Esquerra Republicana garantiza el catalán en la ley audiovisual y facilita la aprobación de los Presupuestos del Estado para dar impulso al proceso de negociación", han expresado en un comunicado.

Una de las líneas rojas del partido independentista era obligar a dichas plataformas a incluir un 6% de su contenido en catalán, sin embargo, al no tener su sede en España desde el Gobierno explicaron que no era posible imponerles esta medida. Finalmente, solo las plataformas españolas, como Atresplayer Premium o MiTele, estarán obligadas a incluir en sus catálogos contenido en las lenguas cooficiales del estado.

Tras llegar a este acuerdo, ERC ha confirmado que dará su apoyo a los PGE, que se encuentran ya en el Senado. Con este cambio de rumbo, Pedro Sánchez se garantiza la aprobación definitiva el próximo 21 de junio en la Cámara Alta, según estaba previsto desde el principio.

Sobre lo previsto

La realidad es que el acuerdo alcanzado este miércoles entre ambas partes no supone ningún cambio con respecto a la situación que había hace exactamente una semana. Una situación que a las televisiones españolas no gusta nada. Al no modificarse el proyecto de ley "se condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional" denuncian desde la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca).

"De forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la transposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva", apuntan la patronal.

Entonces, ¿qué ha cambiado para que Sánchez haya logrado el apoyo de ERC? Básicamente que será un fondo estatal quien, a medias con la Generalitat, que se haga cargo del coste que supondrá para las plataformas internacionales ofrecer una parte de su catálogo en alguna de las lenguas cooficiales del Estado.