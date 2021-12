El capital riesgo batirá la inversión de 6.275 millones alcanzada en 2020

Según las primeras estimaciones, el private equity batirá este año en España el récord de inversión alcanzado en 2020 y cifrado en 6.275 millones de euros. Por primera vez, el volumen invertido ha superado los 5.000 millones de euros hasta septiembre según ASCRI, por lo que todo apunta a que el sector pulverizará el registro con el que culminó el año pasado. La gran incógnita es si la industria española logrará acercarse al máximo histórico de 8.526 millones que alcanzó en 2019. En cualquier caso, el sector cerrará un nuevo ejercicio extraordinario en volumen de actividad, reforzando su papel dinamizador de la economía española desde el inicio de la pandemia. El año 2021 se ha caracterizando por una clara reactivación. Tras un 2020 de total incertidumbre, las expectativas de recuperación han propiciado una vuelta a la actividad inversora de fondos internacionales y paneuropeos y del middle market (segmento medio del mercado) nacional y del venture capital, especialmente activo.

El apetito inversor de los fondos internacionales ha permitido el anuncio de grandes operaciones (megadeals) como la compra de Urbaser por Platinum, valorada en 3.500 millones de euros, la entrada de CVC en LaLiga (por 1.998 millones), la adquisición de ITP Aero (por Bain Capital, SAPA y JB Capital por 1.700 millones), de RB Iberia, dueña de Burger King por Cinven (más de 1.000 millones), la compra de Solarpack por EQT (881 millones), de Suanfarma por Archimed (más de 500 millones), Grupo BC (por Silver Lake), Alvinesa (por ICG), The Natural Fruit Company (Fremman Capital) y Medac (KKR). Todas ellas, inversiones de fondos internacionales cuyo importe supera los 200 millones de euros.

Captación de fondos

Para 2022, la previsión de la industria de capital riesgo española es que el número de operaciones seguirá muy robusto, gracias a la "captación de nuevos recursos por parte de los fondos nacionales y el interés de los inversores internacionales en seguir apostando por empresas españolas", como confirma a elEconomista Alberto Bermejo, Socio de Magnum Industrial Partners. "Desde luego, no será sencillo alcanzar los volúmenes de este año 2021, récord en número de operaciones y valoraciones", explica, pero al menos en el middle market no estaremos muy lejos de las cifras de este año". Si los 'cisnes negros' que puedan aparecer no lo impiden, "las buenas tendencias del capital riesgo se acentuarán el año próximo", según confirma a esta publicación Javier Loizaga, Chairman de Moira Capital.

Carmen Alonso, Responsable para Iberia y Reino Unido de Tikehau Capital, también vislumbra "unas perspectivas excelentes" para 2022 y apunta a una gran actividad tanto en fundraising (captación de nuevos fondos) como en inversión.

Pero, según las fuentes consultadas, la industria española también afronta grandes retos. Entre ellos, que los grandes inversores institucionales privados apuesten por el sector y hacer frente al alza de las valoraciones en un entorno de gran liquidez. Maite Ballester, Socia Fundadora de Nexxus Iberia, explica que "España está experimentando un incremento notable en los precios de activos del middle market que podría prolongarse durante 2022 por los altos niveles de liquidez existentes y la creciente presencia de gestoras internacionales". A su juicio, el private equity "seguirá creciendo en las carteras dada la situación de los mercados". Una opinión compartida también por Loizaga, para quien "el capital privado camina hacia una consolidación como elemento esencial en los portfolios de los inversores institucionales y de los family offices".