El capital riesgo arranca su recuperación: la inversión crece el 27% en España en el primer semestre

El capital riesgo comienza a ver la luz al final del túnel de la recuperación económica en España. De enero a junio, la inversión en el país ha crecido el 27%, hasta 2.056 millones de euros, según los datos revelados por la patronal del sector, Ascri. De esta cantidad, casi el 82% de los recursos proceden de fondos internacionales, que han cerrado 96 transacciones en el primer semestre del año, el mejor dato histórico para este periodo. El presidente de Ascri, Aquilino Peña, ha valorado estos datos como "tremendamente positivos" y un reflejo de que se han dejado atrás los meses más duros de la pandemia.

En número, se han cerrado 394 inversiones de enero a junio, el 7% más que en el mismo periodo de 2020, suponiendo el mejor registro histórico en middle market (805 millones invertidos en 31 inversiones). También ha sido destacable la evolución del mercado de venture capital (startups), que ha recibido 731 millones de inversión durante los primeros seis meses del año, una cantidad el 133% superior a la registrada en el mismo periodo de 2020. Es más, esta cifra es superior a la inversión del venture capital en España en todo 2019 y solo 100 millones por debajo de la registrada en todo 2020.

Respecto a la captación de recursos, el mercado todavía experimenta cierta ralentización y solo se han captado 693 millones nuevos, el 34% menos que el año anterior. Además, por primera vez el fundraising del venture capital ha superado al de private equity, mostrando cómo el ecosistema emprendedor español está creciendo a pasos de gigante. Según Oriol Pinya, vicepresidente de Ascri, "la captación de recursos está parado porque los americanos, que es el gran inversor internacional, no está viajando a Europa y España no es un mercado core como pueden ser Alemania o Francia. Ahora están esperando a ver cuándo escapa la niebla. No es que no quieran invertir en el país, se lo están pensando un poco más y están esperando para ver cómo van saliendo los datos macro".

"En todo momento de crisis hay una oportunidad y el rol de private equity es mostrar cómo se crea más valor. En un momento en el que los tipos de interés están como están, un activo como el nuestro cobra más sentido. La nueva economía post-covid necesitará más capital y ahí el papel de los fondos va a ser fundamental", añadió el vicepresidente de Ascri y socio fundador de Abac Capital. "Vamos hacia un mundo en el que el inversor apuesta mucho por el capital privado. En España hay muchas compañías con ganas de crecer, pero sin capital disponible. Ese capital va a llegar a finales de año o principios del que viene, cuando se clarifique la situación de España respecto a otros países", añadió el presidente de la patronal.