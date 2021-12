La nueva era del tren: cuatro jugadores en la alta velocidad

El 19 de noviembre se presentó en Madrid un nuevo jugador para ofrecer sus servicios en la red de alta velocidad española, y lo ha hecho con fuerza a través de la sociedad Ilsa formada por Air Nostrum y Trenitalia, con su marca iryo, anunciando que va "a por todas", con la preparación de sus operaciones, a partir del segundo semestre del 2022 en los tres principales corredores ferroviarios AVE. Se trata de los que van hacia el noroeste (Madrid-Barcelona); hacia Levante, con conexiones a Valencia y Alicante; y, en dirección sur, a las localidades andaluzas de Córdoba, Sevilla y Málaga.

La competencia se plantea, entonces, a cuatro bandas a partir del próximo año, dado que a Ouigo y a Renfe Operadora, se sumó en 2021 el nuevo low cost de la compañía estatal, Avlo. Aunque, tal y como indicaron sus directivos en la presentación de iryo, este se presenta como "la primera competencia pura para Renfe".

El 14 de diciembre de 2019 entró en vigor la liberalización ferroviaria del servicio comercial de pasajeros, dictaminada por la Unión Europea, con el fin de aumentar el uso del ferrocarril en todos los Estados miembros, por ser uno de los medios de transporte considerado menos contaminante, eficaz y más amable con el medio ambiente. También por encontrarse en el óptimo camino que quiere desarrollar Bruselas de lograr alcanzar una emisión cero de CO2 en el horizonte 2030-2050.

Tras la entrada en vigor de la normativa comunitaria, en el país se anunció el inicio de las operaciones de dos compañías competidoras con Renfe Operadora. Por una parte, la francesa Ouigo, filial de bajo coste de la estatal SCNF; y por otro lado, Ilsa, sociedad formada por la empresa de transporte española Air Nostrum y la estatal italiana Treintalia.

Ante la competencia, Renfe Operadora no se quedó atrás y también anunció la irrupción en el mercado de la alta velocidad de un nuevo modelo, también bajo el palio del bajo coste, el Avlo.

'iryo' busca hacerse con el 30% del tráfico ferroviario, pese a haber ya cuatro operadores

El 10 de mayo inició sus operaciones entre Madrid y Barcelona con diez salidas diarias y parada, en algunas de ellas, en Zaragoza y Tarragona. Ouigo España, sociedad anónima española de régimen privado filial de SNCF Voyageurs, conseguía a finales de noviembre la cifra de un millón de pasajeros, un volumen que se ha logrado alcanzar, según ha comentado su consejera delegada en el país, Hélène Valenzuela, cinco semanas antes de lo previsto en los planes iniciales de la compañía. Durante los seis primeros meses de operación, la ocupación se ha situado en un 97%, y en el caso de agosto y octubre, los trenes Euroduplex Alstom de dos pisos rozaron el lleno absoluto con una tasa media superior al 99%. Para Valenzuela, "el que una compañía desconocida en España hace un año alcance un millón de viajeros en cuestión de meses, demuestra que hemos traído esa movilidad sostenible y digital que el país anhelaba. Estamos orgullosos de haber abierto las puertas de la alta velocidad a todo tipo de bolsillos, incluidas las familias y los jóvenes que, desde nuestra llegada, por fin pueden disfrutar de todas las ventajas del tren a precios asequibles, sin tener que renunciar a la calidad del servicio y el producto".

De cara al futuro, Ouigo se plantea operar en otros corredores a partir de primavera, iniciando conexiones desde Madrid a Valencia con tres frecuencias diarias en cada sentido, para unos meses más tarde añadir Alicante con otras dos paradas al día por trayecto. Andalucía será el reto siguiente, una vez se consolide Noroeste y Levante. Para llegar a las 30 salidas diarias, empleando 14 trenes Euroduplex.

La respuesta de Renfe Operadora no se hizo esperar, y el 23 de junio comenzó a operar entre Madrid y Barcelona su nuevo ferrocarril de bajo coste, Avlo, empleando los remozados y acondicionados trenes de la Serie S112 (pato). En ese corredor, la empresa estatal ha transportado un total de 1.653.478 viajeros hasta finales de noviembre, aunque no especifica cuales corresponden a las circulaciones de Avlo, cuatro diarias en los dos sentidos, o a las del AVE tradicional que se sitúan en el entorno de las 20 diarias. No obstante, desde la compañía se habla de un volumen de tráfico del 63%, frente al 37% de Ouigo.

Y en medio de esta competencia, aparece el tercer o cuarto operador, como se quiera considerar, que viene impulsado por la sociedad Ilsa, y que ha puesto de nombre comercial a su tren iryo. Si bien es cierto que su entrada en circulación queda aún lejos, se habla del segundo semestre del próximo año, la declaración de intenciones es clara, "hacerse con el 30%" del tráfico de los tres corredores importantes, y ser la "única competencia real de Renfe Operadora".

En su puesta de largo sus directivos anunciaron que van a oferta su servicio con casi un centenar de trenes distribuidos por los tres corredores nacionales. Así, con base en Madrid, habrá 32 conexiones con Zaragoza y Barcelona, 16 en cada sentido. El mismo número operará entre Madrid con Valencia y Alicante. Y una cantidad similar lo hará rumbo a Córdoba, Málaga y Sevilla.

Para estas operaciones, iryo se van a utilizar los ETR 1000 Frecciarossa de Hitachi-Bombardier Alstom), con una capacidad para 500 pasajeros. El proyecto cuenta con una inversión de 1.000 millones de euros, y se ha fijado, como objetivo, transportar 50 millones de pasajeros en 10 años. El juego de trenes ya ha comenzado y las vías españolas reúnen, en pruebas y en operación, los convoyes de las cuatro compañías.