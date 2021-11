Green Friday: la antítesis del Black Friday que promueve el consumo sostenible

Tras semanas de anuncios y promesas de grandes descuentos por parte de infinidad de tiendas, ha llegado el Black Friday y, con él, su polo opuesto: el Green Friday. Menos conocida que la primera, esta jornada representa y promueve el consumo responsable y sostenible.

Puesto en marcha por la Comisión Europea y las organizaciones ECODES, WWF y Ecoserveis en 2015, el Green Friday ha ido ganando adeptos con los años. Los pequeños negocios hace tiempo que se dieron cuenta de que, debido a lo reducidos que son sus márgenes, no pueden competir con las grandes tiendas. A esto, se une una mayor concienciación social y medioambiental dispuesta a enfrentarse a la promoción de las compras innecesarias e impulsivas.

Primero, hay que preguntarse: ¿Qué supone el Black Friday realmente para los trabajadores de los grandes comercios y para el medio ambiente? En el primer caso, esta jornada, que ya dura prácticamente toda la semana, supone una carga de trabajo difícilmente asumible, un número de horas que superan los límites legales, poco sueldo y precariedad, señalan desde CCOO a RTVE. Respecto a la segunda cuestión, este incremento de pedidos da lugar a un aumento de los residuos generados y las emisiones contaminantes derivadas del transporte de mercancías, las cuales se multiplicarán en caso de devolución. Todo esto tiene un enorme impacto negativo en el medio ambiente, un efecto que se podría evitar. Según un estudio de la EAE Business School, siete de cada diez usuarios online ha comprado por impulso en el Black Friday, un número incluso mayor entre los más jóvenes (nueve de cada diez).

Durante el Green Friday, las iniciativas para contrarrestar la fiesta del consumo desenfrenado van desde el cierre de tiendas físicas y online durante todo el fin de semana y el lunes, como la firma de moda ética sueca Asket; pasando por derivar las operaciones a la plataforma de reventa Responsible, en el caso del estudio británico Raeburn; hasta ofrecer descuentos del 0% e invitar a los clientes a preguntarse "si no estuviera de rebajas, ¿te lo comprarías?", tal y como ha hecho este año la compañía española Ecoalf. El Green Friday no es exclusivo del sector textil, como tampoco lo es el Black Friday. Ikea, por ejemplo, ofrece un 50% más en la recompra de muebles usados.

No se trata de avergonzar a nadie por comprar una prenda esencial. Antiguamente, la gente esperaba a las rebajas para adquirir artículos de mejor calidad que podían permitirse gracias al descuento. Desde el movimiento-colectivo global Fashion Revolution, buscan promover la idea de que toda compra debe obedecer a un propósito, no a un impulso o un deseo. Lo mismo que lleva haciendo desde hace décadas la diseñadora británica Vivienne Westwood, cuyo lema es "Buy Less, Choose Well, Make it Last" ("Compra menos, elige bien, haz que dure").

Small Business Saturday

Aunque menos conocido en España, el Small Business Saturday es cada vez más importante, sobre todo en Estados Unidos. Este año, casi el 50% de los estadounidenses tiene previsto acudir a pequeños comercios para realizar sus compras y se calcula que el gasto medio superará los 300 dólares, según una encuesta de LendingTree.

Es especialmente relevante el hecho de que el 63% de los consumidores asegure que la pandemia ha reforzado su lealtad hacia los pequeños comercios. Al mismo tiempo, el 63% de los encuestados también ha visto cómo la crisis sanitaria obligaba a cerrar pequeños negocios en su comunidad.

Una iniciativa que no se reduce exclusivamente a los pequeños comercios con tienda física. También es un día para apoyar a los pequeños negocios online como los que alberga la plataforma Etsy.

"Hacer pagar a Amazon"

Sin lugar a dudas, Amazon es el rey del Black Friday. Coincidiendo con la gran fiesta del consumo, el gigante del comercio minorista ha tenido que hacer frente a las huelgas convocadas por su trabajadores en más de 20 países para reclamarle que pague.

Trabajadores de todas las áreas de actividad de Amazon, sindicatos y activistas climáticos se unen un año más para reclamar al gigante del comercio minorista un aumento de salarios, mejoras en las condiciones y derechos laborales y la transición de la empresa hacia un modelo de negocio más sostenible.

Amazon, por su parte, sostiene que ya está dando respuesta a estas demandas. Por un lado, ha impulsado una iniciativa para ser neutra en emisiones en 2040 y también está trabajando en la mejora de los salarios de los trabajadores, asegura la portavoz del gigante del comercio minorista, Kelly Nantel.