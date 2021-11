Telefónica ultima un plan de bajas en España que afectaría hasta un máximo de 4.000 personas

Telefónica valora el lanzamiento de un nuevo plan de salidas voluntarias para sus trabajadores en España ante las duras condiciones del mercado español y su viraje hacia el low cost, confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la medida. El plan de salidas podría abarcar de 2.000 a 4.000 personas, según ha podido saber este medio.

La empresa no ha hecho comentarios ante la publicación de la información, adelantada por El Confidencial, mientras que desde los principales sindicatos (UGT Y CCOO) se traslada que no hay ninguna mesa de negociación ni han sido convocados a negociar ningún proceso similar por el momento. "Oficialmente no hay nada", resumía en un comunicado difundido esta mañana UGT.

Los sindicatos reclaman a Telefónica que abra una mesa de negociación antes de fin de año para poder abordar el nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI). En el anterior plan, Telefónica ofrecía a los trabajadores casi un 70% del salario, el 100% de su pago a la cotización social y el mantenimiento del seguro médico.

Telefónica y los sindicatos pactaron durante el verano la renovación del convenio que incluía el piloto de jornada de cuatro días y la recuperación del teletrabajo, pero no se ha abordado este asunto.

Telefónica presentó unos resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre, pero ensombrecidos por un menor beneficio bruto de explotación (Ebitda) en España, que provocó una caída en bolsa de la que se ha recuperado en sesiones posteriores, ya que ha subido un 7% en la última semana y durante la sesión de este jueves sus acciones se mantienen en 'verde'.

Rivales en España

Sus principales rivales en España, Orange y Vodafone, han protagonizado sendos expedientes de regulación de empleo para 400 y 442 salidas, respectivamente, lo que llevó a UGT a denunciar que la tendencia al low cost del sector se estaba traduciendo en pérdidas de empleo.

Ambas compañías han terminado primando la voluntariedad tras negociar el expediente con los sindicatos, si bien el periodo de adscripciones al proceso de Vodafone no ha comenzado, con lo que aún no se puede aventurar si se llenarán las plazas sin despidos forzosos.