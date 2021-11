Los empresarios alertan de incumplimientos en el Corredor Mediterráneo: "El horizonte 2025 no se va a cumplir"

El Corredor Mediterráneo no estará terminado en los plazos establecidos. Así lo denuncian los empresarios que, a través de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), señalan que "el horizonte de 2025 no se va a cumplir" a la entrada del acto 'Quiero Corredor'. Más de mil representantes de la empresariado nacional se reúnen este miércoles en Madrid para reclamar la finalización de unas obras que ya van con retraso y que, de acuerdo con las palabras de Boluda, "ponen en jaque la competitividad de las empresas españolas".

"Nacimos en 2016 porque estábamos hartos de que se nos dieran largas", insiste Boluda, recordando que desde 'Quiero Corredor' revisan dos veces al año los avances en las obras de la infraestructura que consideran clave para el transporte en el arco Mediterráneo. "Va lento", resume, recordando que el desarrollo de esta infraestructura tiene "beneficios que no admiten discusión", tanto en el ámbito económico, como en el medioambiental, social y territorial.

Estas mismas palabras han sido apoyadas por Juan Roig, presidente de Mercadona, que recuerda que "si queremos tener una España solidaria, con las mismas posibilidades para todos y una economía sana", es importante ir más allá del diseño radial de las infraestructuras. "Es muy importante la España circular y para ello el Corredor Mediterráneo".

"Esto no es un problema de un partido político. Ha habido siete presidentes del Gobierno de partidos diferentes y el Corredor Mediterráneo no está hecho". Roig señala los beneficios de la distribución radial pero recuerda que "el hecho de que haya ciudades que no podamos estar unidas" es una discriminación con la que no están de acuerdo.

"Actualmente entre Valencia y Alicante, te vas a Madrid porque casi llegas antes", señala Roig, que recuerda que si queremos hacer sostenible el transporte de mercancías debe hacerse por tren. "Queremos conseguirlo en 2025", reitera.

Boluda, por su parte, recuerda que no pararán hasta conseguir la finalización de la infraestructura, una obra clave con la que "España sería mucho más competitiva". De acuerdo con sus palabras, las pérdidas que supone este retraso en el Corredor Mediterráneo para las empresas son "incalculables" por la diferencia de costes de las exportaciones y pide aprovechar los fondos europeos como se ha hecho hasta ahora.

Preguntado por la decisión de la Eurocámara de pedir explicaciones por este tema, Boluda señala su conformidad con la decisión y recuerda que "nosotros las pedimos pero solo obtenemos buenas palabras". "Si la sociedad civil española pide una cosa, al final los políticos lo hacen, pero siempre hay prioridades. Esto sería un gran desarrollo para toda España", recuerda Roig.