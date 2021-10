Gortázar (CaixaBank) señala que el 1 de noviembre saldrán los primeros 1.200 afectados por el ERE

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló este viernes, en la presentación de resultados del grupo del tercer trimestre, que la entidad prepara las primeras salidas de empleados por el ERE aprobado que afectará a 6.452 personas, para el 1 de noviembre, con la marcha de 1.200 trabajadores.

Además, habrá una segunda ola de salidas a inicios de enero y otra, a inicios de marzo, de modo que a cierre de éste último mes ya se haya ejecutado el 70% del ERE. CaixaBank recibió más de 8.000 solicitudes de adhesión al expediente de regulación de empleo, aunque según el banquero, todas no podrán salir, la cifra deberá ajustarse a lo pactado. Hecha la integración tecnológica, hará lo respectivo con 1.500 oficinas.

Por otro lado, descartó que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a subir tipos de cara a 2022, pese a la inflación, que cada vez parece más persistente en el tiempo. El Ejecutivo señaló que la decisión del supervisor europeo, remarcada ayer por la presidenta, Christine Lagarde, le parece la correcta, porque antes de algún movimiento hay que asegurarse de que los países salen de la crisis. No obstante, matizó que una vez afianzada esta recuperación, hay que tener un debate sobre el medio y largo plazo para ver qué medidas son necesarias para tornar a la estabilidad de las cuentas públicas, ya que, dijo, la situación actual no es sostenible a largo plazo.

El consejero delegado aseguró que en la actualidad hay una recuperación fuerte, según muestran los indicadores de actividad, empleo y consumo, pero hay que "consolidar el crecimiento". "Tenemos desafíos a corto plazo, como si se puede dar una situación de retorno de la pandemia, viendo los contagios que está habiendo en Reino Unido o Alemania", dijo. "Si hay altibajos, habrá un impacto en la recuperación", añadió. Ante este escenario, apostó por mantener la política económica, fiscal y monetaria actual para seguir ayudando y asegurar que se sale de la crisis de verdad.

Asimismo, respecto al euribor, dijo que el banco trabaja para el año que viene con unas perspectivas negativas, aunque reconoció que el mercado ya asume que la tasa volverá a terreno positivo, por encima del cero aunque levemente, a inicios de 2023.

Sobre la reciente desinversión de CaixaBank en la entidad austriaca Erster Bank, donde controla un 9,92%, dijo que la salida dependerá de las condiciones del mercado, y por eso no hay fecha para la misma. Gortázar recordó que fue Criteria quien hizo esta inversión antes de la gran crisis, y con la llegada de la misma, el sector financiero perdió mucho valor. "Es un banco muy bueno, ganador, de los pocos que cotiza por encima de valor contable, por lo que nuestra salida no responde a una decisión negativa sobre Erste, sino más estratégica, ya que hace unos años nos comenzamos a focalizar en la actividad bancaria de Portugal y España, la que gestionamos. Si estamos en un banco, lo gestionamos, y si no, no debemos estar", concluyó.

Respecto a la caída en bolsa que está sufriendo el banco en la jornada de hoy, por encima del 2% tras presentar resultados, Gortázar aseguró que se han dado "reacciones virulentas" en la cotización de los bancos en esta semana durante las presentaciones de resultados. "No debemos leer la acción de un día, más bien en los próximos tres meses o años. Las reacciones dependen del día del mercado y expectativas previas de inversores y analistas", apuntó.

Dividendos

Respecto a los dividendos, Gortázar descartó que el banco vaya a realizar una recompra de acciones, como sí han hecho Santander y BBVA. "No hemos anunciado nada al respecto, el consejo ha aprobado un pay-out del 50% a cargo de 2021 y en 2022 presentaremos un plan sobre qué hacer con el exceso de capital que se está generando", dijo. Además, señaló que la entidad presentará su nuevo Plan Estratégico en el segundo trimestre de 2022, una vez ya esté Bankia totalmente integrada.

Sobre la modificación de la reforma laboral que estudia el Gobierno, aseguró que le parece bien el debate, pero pidió que se realice con un amplio consenso, contando con el acuerdo de trabajadores y empresarios para que perdure en el tiempo. "El mercado laboral ha funcionado en un aspecto, ha creado muchos puestos de trabajo, pero desafortunadamente ha generado un nivel más alto de temporalidad y precariedad que siempre hemos tenido en España, eso no es bueno, invierte menos la empresa y la persona, cualquier reforma que ayude a reducir ese problema es bienvenida", señaló. Además, abogó por introducir normas laborales para abordar el cambio que se está vivienda en materia de digitalización.