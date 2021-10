Trump contraataca con un imperio mediático: el primer paso es lanzar su propia red social

El expresidente Donald Trump ha anunciado el lanzamiento de su propia red social, Truth Social, para los primeros meses de 2022. Pero los planes del magnate van más allá. Bajo el holding Trump Media and Technology Group, planea tener su propia plataforma de vídeo y servicio de noticias. El magnate dice haber dado los primeros pasos para sacar a la compañía a bolsa, a través de una SPAC.

La nueva empresa de Trump estará en marcha para el primer trimestre de 2022, según un comunicado de prensa de Trump Media and Technology Group (TMTG). El primer objetivo de la compañía es lanzar Truth Social, una red social para competir con Facebook o Twitter. Los planes, si todo va según lo planeado, sucederá justo antes de las elecciones 2022 para renovar el Congreso.

Las intenciones de Trump pasan por crear un imperio mediático para los nuevos tiempos sin perder de vista que está amagando con presentarse como candidato presidencial para 2024. Para ello el magnate utilizará todos los mecanismo que le ofrece el mercado. Su holding dará el salto a bolsa con la polémica fórmula de las SPAC. En el último año, ha ganado popularidad primero lanzar al mercado una empresa fantasma sin ninguna actividad, más allá de la promesa de fusionarse a medio plazo con otra compañía.

En muchos casos hay un inversor principal al que se le van uniendo otros más. Permite a compañías de nueva creación encontrar un socio con capital disponible y tener un espacio reservado en bolsa, sin más certezas que un plan de negocio. Algo que no está permitido para las OPV tradicionales, al exigirse desarrollar una actividad. Para Trump su socio capitalista es Digital World Acquisition Corp, que cuenta con una caja de 290 millones de dólares, que puede poner a disposición de la compañía de Trump para financiar su crecimiento. Tras la fusión Trump Media & Technology Group pasaría a estar valorada en 1.700 millones de dólares, según los cálculos de los socios de Trump.

Los planes de Trump no se quedan en montar una red social. También aspira a medio plazo a tener su propia plataforma de vídeo y de servicios de noticias, según se desprende de la presentación de la compañía. El holding de Trump tiene tres marcas comerciales: Truth Social, TMTG + y TMTG News, que van a ser la estructura de la nueva compañía.

En la presentación a medios y inversores, la empresa destaca como una de sus fortalezas la capacidad mediática de Trump para acumular seguidores en las redes sociales de la futura competencia. Y, por supuesto, el objetivo de crear una comunidad virtual sin censuras. Trump fue expulsado de Twitter y Facebook tras instigar el asalto del Congreso a principio de año.

La tarjeta de presentación de Trump y su holding es claro: "Silicon Valley, los principales medios de comunicación y las grandes tecnológicas han comenzado a silenciar por la fuerza las voces que no se alinean con su ideología". Entre los valores de la compañía se encuentra la beligerancia sobre las redes sociales ya establecidas. "Las plataformas de Big Tech... no solo están censurando el contenido, están determinando lo que se puede y no se puede decir. Al controlar cómo se comparte la información, controlan la narrativa. Controlan el futuro. Ellos te controlan".

"Para contrarrestar este ejercicio peligroso del poder de monopolio de las grandes tecnologías, el presidente Donald Trump y TMTG están construyendo una empresa de medios y tecnología arraigada en las redes sociales, la transmisión digital y más", explica la compañía.

Trump pretende cambiar las reglas del juego, para, según él, poder "compartir y crear contenido sin temor a arruinar su reputación", en clara referencia al silencio impuesto por parte de Facebook y Twitter. Trump ha estado buscando recuperar la capacidad de conectarse con sus seguidores, recaudar dinero e influencia en la agenda mediática. Durante su presidencia, Trump confió en Twitter para todo, desde insultar a los rivales hasta realizar importantes anuncios.

Con TMTG, y según se desprende de la presentación, Trump pretende diseñar un mundo digital a su medida. No solo se trata de una red social. Se trata de atraer todo el espacio de la derecha del país con el objetivo de "galvanizar el universo mediático conservador", detalla en la documentación repartida a la prensa.

Las aspiraciones de la nueva compañía pasan por crear una plataforma de vídeo y streaming para también competir directamente con Netflix, Hulu y Disney +. Sin olvidar, que a medio plazo, pretende desarrollar su propia tecnología para crear sistemas de pago y servicios en la nube. Amazon tiembla.