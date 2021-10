Hito en la criptoindustria: el primer ETF de futuros de bitcoin en EEUU podría empezar a cotizar en bolsa la próxima semana

Casi una década después de que los gemelos Winklevoss solicitasen el lanzamiento del primer ETF de bitcoin (un fondo de inversión cuyas participaciones se negocian y liquidan exactamente igual que las acciones) en Estados Unidos, los primeros fondos de este tipo empezarán a cotizar en la bolsa norteamericana la semana que viene. El primer ETF en lanzarse, probablemente el martes, sería el ProShares Bitcoin Strategy, seguido del ETF Invesco Bitcoin Strategy.

Por el momento, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) no ha dado su visto bueno a la creación del ETF de futuros de bitcoin, pero tampoco ha presentado ningún tipo de objeción y tiene de plazo hasta el lunes para bloquear la cotización. Por su parte, la NYSE Arca anunció que la bolsa permitirá a los inversores negociar los fondos, de acuerdo a la ley federal y sin la intervención de la SEC.

Dada la preocupación de la SEC ante una posible falta de liquidez y manipulación de los precios, todos los ETF se basarán en contratos de futuros de bitcoin. Esto quiere decir que un ETF no es una inversión directa en bitcoin y que no sigue el precio de dicha criptomoneda. Por consiguiente, el precio del ETF y el del bitcoin no coincidirán.

A pesar de que el ETF se basará en contratos de futuros de bitcoin, el efecto de este anuncio se ha dejado sentir en el precio de la criptomoneda. En la última semana, el precio de la criptomoneda ha subido más del 10%, llegando a cotizar el viernes un 4,8% por encima de los 60.000 dólares en la bolsa Coinbase.

El lanzamiento del primer ETF de bitcoin supone un hito para la criptoindustria de Estados Unidos y abre las puertas a nueva clase de inversores interesados en las monedas digitales.

Una inversión más cara y no exenta de riesgos

Los ETF basados en contratos de futuros de bitcoin tienen asociados una serie de costes adicionales que pueden repercutir en el precio final que pagan los inversores. A estos, además, hay que sumar el coste de múltiples intermediarios que intervienen en la operación, algo que corrompe un poco la esencia misma de los criptoactivos. Tal es el número de intermediarios que, según expertos consultados por la CNBC, son los más beneficiados con los ETF, mucho más que los inversores minoristas.

Por contra, la ventaja de apostar por un ETF de bitcoin basado en futuros es que permite a los inversores más precavidos invertir sin tener que hacer frente a la incertidumbre asociada a la volatilidad del precio de dicha criptomoneda. No obstante, no está exento de riesgos, pues sigue teniendo una posición arriesgada que puede derivar en la pérdida de dinero.