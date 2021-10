Twitch planta cara a radio y televisión y crece más de un 35% en el último año

¿Está la televisión abocada a tener el mismo destino que los vinilos o los videoclubes? La caja tonta debe renovarse si no quiere morir, el auge de los canales de streaming la pone en una situación muy delicada, la mejor prueba de ello es que todo apunta que los canales tradicionales no volverán a recuperar los beneficios previos a la pandemia.

Al desembarco en España de plataformas como Netflix o HBO hay que sumarle el boom que ha supuesto Twitch en los últimos meses, en gran parte gracias a la pandemia. Los cierres impuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez desde marzo de 2020 han disparado el consumo de Internet dando un empujón histórico al medio que ha hecho famoso Ibai Llanos.

Antes de la pandemia cerca de 3,6 millones de personas retransmitían sus contenidos a través de Twitch, una cifra que se duplica (6,9 millones) en 2020 y que ya se ha triplicado en lo que va de 2021. En la actualidad cerca de 9 millones de personas emiten sus contenidos en directo cada mes, según datos de Twitchtracker. Y no solo se han disparado los streamers, también lo ha hecho el consumo, en lo que va de año se han superado los 1.000 millones de minutos vistos, lo que supone un incremento de más del 35% con respecto al consumo registrado en 2020.

Estos datos están llamando la atención de las empresas que cada vez están más interesadas en publicitarse a través de Twitch. Algo que pueden hacer de dos maneras, bien a través de banners o bien llegando a acuerdos con los creadores de contenidos para que incluyan una mención en sus directos. "Hay marcas que la conversión que han tenido en algunos periodos ha llegado a triplicar la inversión inicial. Es decir, invierten 1.000 y han vendido 3.000", explica a elEconomista Nina Bermúdez, esports & Gaming Manager de Rebold.

Twitch ofrece una clara ventaja en el campo de la publicidad sobre las televisiones tradicionales, y es que permite personalizar las campañas a un público específico. Este tipo de campañas "implican una complejidad técnica mayor porque mezclan a muchos actores distintos pero permiten afinar el objetivo, acompañar tanto a la marca como a sus consumidores y generar un contenido valioso para la comunidad", detalla Bermúdez.

"La televisión no va a desaparecer, al menos en el corto plazo, pero es una realidad que debe reinventarse"

Pese a que el crecimiento de Twitch es innegable, el fin de las televisiones no parece una realidad. De hecho, todavía siguen siendo el medio más consumido. El mejor ejemplo de ello fue el primer partido de Messi en el PSG. El encuentro fue retransmitido tanto a través de Mediaset como a través del canal de Ibai Llanos y fue la primera la que más audiencia aglutinó, 2,2 millones de espectadores de media frente a los menos de 500.000 de Llanos.

Parece claro que la televisión no va a desaparecer, al menos en el corto plazo, pero es una realidad que debe reinventarse para adaptarse a los cambios que está sufriendo el sector audiovisual. "La televisión ya no es el único medio para consumir toda la información, pero el camino no es trasladar los contenidos tal y como los conocemos a Twitch. Lo interesante es que los contenidos y el lenguaje se adapten a lo que es la plataforma", especifica la experta de Rebold.

El mejor ejemplo de ello es el informativo que Ángel Martín emite cada mañana a través de su canal de Twitter. Tiene entre poco y nada que ver con el que hacen diariamente Carlos Franganillo o Pedro Piqueras y sin embargo tiene una media de 150.000 reproducciones diarias. "Siempre que no sea usar el mismo formato que en la televisión, hay cabida en Twitch. La clave es saber adaptarse a la audiencia", finaliza Bermúdez.