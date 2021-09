Hacienda destinará 3.500 millones a renovar Muface

El Consejo de Ministros aprobará este martes la renovación del convenio Muface para los próximos tres años. El ministerio de Hacienda autorizará una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, lo que supone un incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10%. En concreto, será del 8% para el primer año, se elevará al 8,75% para 2023 y un 10% para 2024 en relación a la prima del ejercicio 2020-2021.

El nuevo convenio entre aseguradoras y Estados para la cobertura de los funcionarios llega en mitad de la polémica. Por un lado, la patronal de la sanidad privada Aspe exigía un aumento de las primas que no fuera inferior al 11% y cuyo valor para el último año del acuerdo fuera del 15% para garantizar la calidad del servicio.

La respuesta del Gobierno ha sido no moverse de las cifras desveladas a finales de la semana pasada por este periódico. De la misma opinión es una de las aseguradoras que prestan habitualmente el servicio para los funcionarios que así lo elijan, DKV. "Nos parece claramente insuficiente y que no asegura la viabilidad del modelo", afirma a este medio la compañía tras conocer las intenciones de Hacienda. Otras aseguradoras presentes en el modelo han preferido no hacer declaraciones.

Junto a la polémica de la financiación se encuentra también la disputa dentro del seno del Gobierno. Desde Unidas Podemos se ha intentando acabar con este modelo de aseguramiento en los últimos tiempos, con un último ataque hace escasos días mediante una iniciativa legislativa no vinculante. El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha trasladado al departamento de Hacienda unas observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos

El Ministerio que dirige Unidas Podemos entiende que el aumento de la prima "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública", según desvelaba Europa Press.

La última renovación del convenio se produjo en diciembre de 2019. En aquella ocasión, y para dos años, se estableció una partida que superó ligeramente los 2.250 millones de euros.