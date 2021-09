Gómez (XPO): "La falta de conductores seguirá subiendo el precio del transporte"

El mundo de la logística está sufriendo muchos cambios en los últimos años. Las innovaciones y la necesidad de descarbonizar el sector del transporte unidos a la creciente demanda ha obligado a las compañías a adaptarse en un momento en que se están recuperando del golpe del Covid. elEconomista ha hablado con Luis Gómez, presidente de XPO Logistics Europa, una de las mayores compañías del sector para conocer cómo se plantea el corto plazo y cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector.

¿Cómo está yendo la recuperación tras el Covid?

En 2020 hubo un parón muy significativo en el segundo trimestre, pero a lo largo del verano ya vislumbramos una recuperación en forma de 'v'. A finales de 2020 ya estábamos en niveles muy similares a los de 2019 y al cierre del segundo trimestre de 2021, están incluso un poco por encima. Es una satisfacción enorme después de una situación complicada.

¿Qué perspectivas tiene XPO Logistics para el cierre de 2021?

Somos optimistas tanto para lo que queda de año como para 2022. Creemos que la vacunación masiva hará que no se limite la actividad. La mayor preocupación es en el suministro de materias primas, sobre todo de Asia, que se deriva de un aumento de demanda. Como la demanda sigue ahí, creemos que la situación económica va a seguir siendo positiva. Este año, el 2021, va a ser el año de la recuperación prepandemia, con niveles que van a batir el año 2019, y el año que viene vamos a seguir en la senda de crecimiento en línea con las previsiones de los diferentes gobiernos, que son favorables.

¿Cuál es el mercado que va a tener más potencial?

Claramente la parte asociada a la distribución a través del ecommerce, que comenzó hace ya muchos años, ha cogido confianza, y es una ola que ha venido para quedarse. En nuestro caso, además de esto, también tenemos proyectos y soluciones de sostenibilidad, digitalización y tecnología para sectores maduros, como el de la industria pesada o la automoción.

Estas mejoras en el transporte están en el foco de los proyectos europeos. ¿Han presentado algún proyecto concreto?

Nosotros como XPO no hemos presentado ningún proyecto concreto, pero sí a través de las asociaciones de transporte. El objetivo de estos fondos es conseguir que el parque móvil se modernice para reducir emisiones. Tanto por motorizaciones más modernas como en otras diferentes, con gas o eléctrico, que den sostenibilidad a largo plazo. Hay otra línea muy importante que es la de los conductores, hay necesidad, las últimas estadísticas dicen que faltan un 17%. Se está hablando con los Gobiernos para fomentar la formación para conductores desde jóvenes.

¿Qué inversión ha hecho XPO para adaptarse a los requisitos de sostenibilidad?

Tenemos una flota muy joven, en Europa tenemos unos 8.000 camiones que se tienen que renovar cada tres años, es una inversión constante muy significativa. Además, hemos incorporado unos 200 vehículos con motorizaciones de GLP para poder probar estos medios alternativos. Hemos introducido test con eléctricos, pero todavía hay un problema de duración de la batería y potencia. En España somos pioneros en la introducción del megatrailer e incluso duotrailers, con 30 metros. Todas estas inversiones van encaminadas a una reducción de costes que pueda hacer el producto sea más competitivo a nivel internacional, algo importante para España al ser un país periférico.

¿El hidrógeno no es una posibilidad?

Sí es una posibilidad, pero no una realidad. No hemos podido hacer pruebas de hidrógeno, las hay a escala más pequeña. Puede ser una posibilidad de cara al 2030 y estaremos allí. Hoy no podemos probarlo.

¿Qué otros retos se presentan?

La sostenibilidad va muy ligada a las infraestructuras, hay que modernizarlas con puntos de recarga, espacios de descanso... se tiene que reforzar esta infraestructura física.

Estamos viendo en las últimas semanas un encarecimiento del combustible y de la luz que se está trasladando al transporte.

Es algo que preocupa. Hay distintas causas por las que habrá una situación inflacionaria de cara a futuro. Una de las más importantes es la falta de conductores, la demanda va a seguir siendo fuerte y esto hace que haya un aumento de precios más allá de los movimientos del gasoil o el petróleo, que son el 25% de nuestros costes que también hay que repercutir a los clientes, y esto afecta al consumidor final. También la adopción de ciertas legislaciones que hagan que la limitación del movimiento de mercancías sea mayor.

¿Se refiere a la posibilidad de imponer peajes en todas las vías?

Esta es una de las cosas que escucho y que sé que el sector está en contra. Un coste añadido va a repercutir en el cliente y en las empresas, pues hace que su producto sea menos competitivo en ciertos mercados.

Todos los países europeos tienen algún tipo de peaje.

Cada país tiene distintas normas. Hay que ver bien lo que tiene cada país. Francia lo intentó y lo quitó. Hay que tener en cuenta la situación geográfica de cada uno. Para fomentar la exportación hay que evitar que el producto se encarezca, hay que fomentar la competitividad. Creo que no son interesantes las tasas que gravan la libre circulación de mercancía teniendo en cuenta nuestra posición geográfica, que no es de tránsito, es exportadora.

Se le está dando mucha importancia a traspasar tráfico de la carretera al ferrocarril.

La carretera es el líder indiscutible del transporte de mercancías con una cuota de mercado superior al 80%. Son medios complementarios, el ferrocarril nunca va a llegar a la puerta de una casa, tiene muchas rigideces en un sector en el que la agilidad es clave. Habrá que seguir invirtiendo en alternativas complementarias al transporte por carretera pero no abandonándolo, debería ser proporcional a su impacto, no hay que invertir solo en uno.