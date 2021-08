Only You planea dar entrada a un nuevo socio en el grupo hotelero

Los movimientos corporativos en el negocio hotelero español pisan el acelerador en la segunda mitad del año. Una de las próximas operaciones en salir al mercado llegará de la mano de la cadena Only You Hotels, que tiene previsto buscar un socio para seguir desarrollando su crecimiento en los próximos meses, según han explicado diferentes fuentes financieras a elEconomista. Este grupo, que cuenta con dos hoteles en Madrid y prevé abrir otros tres en la Comunidad Valenciana y Andalucía, está participado por El Corte Inglés y Palladium.

En concreto, según consta en el Registro Mercantil, el accionariado de Only You Hotels se reparte al 50% entre Parinver (brazo inversor del grupo de grandes almacenes) y al otro 50% con Fiesta Hotels & Resorts (controlada por la familia Matutes), que es la propietaria a su vez de la cadena de hoteles urbanos Ayre. De hecho, según indican las mismas fuentes, el planteamiento de los dueños de Only You pasaría por sacar al mercado esta operación una vez que se haya completado la venta de los hoteles Ayre, que se encuentra en fase avanzada.

Esta primavera, El Corte Inglés y la familia Matutes lanzaron un proceso para vender el 100% de esta cadena de hoteles urbanos, conformada por ocho establecimientos repartidos en diferentes regiones españolas. El momento para salir de este negocio no es casual, pues numerosos inversores buscan oportunidades en el mundo hotelero tras la pandemia del coronavirus, a la espera del repunte del mercado en los próximos meses.

La entrada de un nuevo socio en Only You Hotels dotaría a la cadena de nuevos recursos financieros con los que expandir su negocio a otras ciudades. Esta marca nació en el año 2018 fruto de la escisión con la otra empresa del grupo, FST Hotels, la matriz de la cadena Ayre. A diferencia de esta, Only You se caracteriza por enfocarse en otro segmento más orientado al lujo.

Impacto de la pandemia

Ambas cadenas hoteleras sufrieron duramente el impacto de la pandemia del coronavirus y las restricciones al turismo el pasado año, sumando unas pérdidas conjuntas de 11 millones de euros. En concreto, Only You Hotels registró unos números rojos de 5,1 millones a cierre del ejercicio de 2020, frente al beneficio de 5,8 millones logrado en 2019. En términos de ingresos, la hotelera facturó 9,4 millones, el 72% menos que en el ejercicio anterior.

Este derrumbe del negocio ha sido la tónica general del sector hotelero en el último año y medio, que trata de buscar nuevas vías alternativas de liquidez para sobrevivir o seguir creciendo, mientras el avance de la vacunación les hace confiar en la recuperación del sector. Los expertos del mercado consultados por este diario señalan que en los próximos meses se van a producir numerosos movimientos de consolidación en esta industria.