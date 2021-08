El juez analiza hipotecar los aviones de Plus Ultra... que son alquilados

Movimientos en el caso Plus Ultra. Después de que hace unas semanas la Justicia decidiera desbloquear el polémico rescate de la aerolínea con dinero público y se procediese al pago de los 34 millones de euros restantes, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, en sustitución de la titular, ha accedido a estudiar la posibilidad de hipotecar sus aviones como garantía de la transacción que la ha salvado de la quiebra. Así se recoge en una providencia que ha adelantado VozPópuli y a la que ha tenido acceso elEconomista. El problema es que, de acuerdo con las cuentas de la compañía, estos aviones no son suyos, los tienen en régimen de alquiler.

En concreto, el magistrado ha pedido que sean las partes del procedimiento las que se pronuncien sobre la petición que hizo, en calidad de acusación particular, el Partido Popular con el fin de evitar que, en caso de que la ayuda en forma de préstamos que se le otorgó a la aerolínea a través del fondo de rescate para empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no se devuelva en tiempo y forma, se eviten daños patrimoniales al Estado. "Solicita medida cautelar consistente en acordar la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo Plus Ultra Líneas Aéreas", señala la documentación judicial.

¿Qué aeronaves tiene Plus Ultra en propiedad para que sean susceptibles de ser hipotecadas? De acuerdo con su último informe de cuentas, correspondientes al ejercicio 2020 y firmadas hace ahora justo un año, la aerolínea contaría con dos aeronaves A340-300, pero las tendría "en régimen de alquiler", por lo que, de acuerdo con las fuentes consultadas por elEconomista, no podrían ser embargadas.

"La compañía a fecha de cierre cuenta con una flota de cuatro aviones Airbus A340-300(EC-MQM). Airbus A340-300 (EC-NBU) .Airbus A340-600 (ECNFP) y Airbus A340-600 (ECNFQ). Todos están en régimen de alquiler", así se reseña en las citadas cuentas.

En la misma documentación, en los hechos posteriores al cierre, se a admite que los contratos de alquiler de los dos A340-600 fueron renegociados para devolverlos anticipadamente "debido a la inexistencia de la demanda para poder operarlos", señalaba Plus Ultra. Por ello, a día de hoy la aerolínea solo contaría con las dos aeronaves A340-300.

Plus Ultra tuvo en propiedad un A340-313 que, a finales del ejercicio 2019, tal y como consta en las cuentas, se entregó como dación en pago a la financiación obtenida a través de la emisión de deuda de 10 millones de dólares.

La providencia que ahora ha salido a la luz fue firmada el día 18 de agosto y en ella se acordaba un plazo de 10 días en el que las partes debían pronunciarse al respecto de esta posibilidad, a la vista de los acontecimientos, parece difícil de conseguir.