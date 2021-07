Félix Masjuan (Caja de Ingenieros): "Empezamos a cobrar por los depósitos de 100.000 euros"

Félix Masjuan lleva apenas tres meses en la presidencia de Caja de Ingenieros, aunque está ligado a la entidad desde hace más de 45 años. Se muestra optimista sobre la evolución de esta cooperativa, pese a la situación del sector financiero y explica que ha tenido que adoptar medidas excepcionales, como empezar a partir de ahora a cobrar por los depósitos de 100.000 euros ante la situación de tipos en negativo.

¿Cómo ha visto la entidad en estos tres meses?

Bien, con mucho más optimismo ahora que hace tres meses. La pandemia, a pesar de estos últimos brotes, está en senda de control y desde un punto empresarial la actividad se ha acelerado. En nuestro caso, estamos aumentando la inversión crediticia y los fondos de inversión. Por primera vez en cuatro o cinco años hemos conseguido reducir los depósitos en cuenta corriente, que tiene unos efectos negativos en los números de la entidad por los tipos de interés, y ese dinero se ha derivado en su mayor parte a fondos de inversión o planes de pensiones, algo que para la caja es favorable.

Pues en contra del sector, porque los depósitos están creciendo...

Nosotros vamos al revés que el sector. Por ejemplo, vamos a incrementar la plantilla en 30 o 40 personas. Tenemos ahora 500 trabajadores. Somos distintos, una cooperativa, que tiene como misión tener a los socios bien atendidos. La entidad es pequeña, pero su peso se ha duplicado en los últimos años, hasta lograr una cuota del 0,3%.

¿La entidad está cobrando por los depósitos, como hacen otros bancos por los tipos bajo cero?

Hemos empezado poco a poco con las empresas de manera individual y a partir de este mes de julio vamos a comenzar con algunos clientes particulares de banca Premium y Banca Personal. Les vamos a decir que a partir de 100.000 euros, de manera flexible y caso por caso, en función de la vinculación, aplicaremos una comisión porque es necesario. El coste rondará el 0,3% del saldo.

¿A cuántos clientes afectará la medida?

Hay demasiados clientes que tienen más de esa cantidad, pero buena parte están muy vinculados, por lo que el cambio de política no afectará a tantos. Es evidente que el cliente que ponga una cantidad elevada en cuenta y no tenga más productos deberá pasar por caja, pero se lo explicaremos de manera adecuada, y si no lo entiende que se vaya.

¿La caja está dispuesta a crecer a través de adquisiciones?

No queremos crecer por adquisiciones, con negocios que no controlamos. Queremos crecer aumentando nuestra base social con una tipología de clientes determinada. Y esperamos crecer en las principales líneas de actividad a doble dígito en los próximos años.

¿De qué manera se beneficia la caja de las fusiones bancarias?

Desde hace años venimos captando clientes de BBVA, CaixaBank y Sabadell, pero por un tema de atención. Aparte de sus reestructuraciones, el trato es diferente, y nosotros mantenemos el nivel, con una digitalización que llega al 80% de nuestros socios.

¿En qué medida el mantenimiento de la sede en Cataluña o la hipoteca a Pablo Iglesias ha favorecido a la entidad para captar clientes?

No nos fuimos porque el 75% de los clientes y la actividad está en Cataluña. Más allá de ideologías, el consejo decidió quedarse. La entidad no concede créditos a partidos políticos, solo financia adelantos de subvenciones por los resultados electorales. El señor Iglesias llevaba tres años como socio, tenía su nómina domiciliada y tenía pagos, y un día nos pidió una hipoteca y le concedimos el crédito en condiciones de mercado. Que yo sepa sigue pagando sus cuotas. Además, tenemos otros políticos, y de más abanico ideológico, que son clientes.

¿Incluso de Vox?

De Ciudadanos y del PP sí. De Vox no lo sé, porque es un partido muy nuevo. La politización de la caja es un tema por el que se nos ha estigmatizado de manera irracional.

Con la recuperación, ¿la caja espera volver a resultados pre-Covid?

Sí, esa es la idea. 2021 será un año como 2019 y, por tanto, el mejor de nuestra historia. Pero aún no sabemos, todo dependerá del nivel de provisiones que hagamos.

¿Está previsto hacer nuevas provisiones por la pandemia?

En 2020 hicimos una sobreprovisión y no tomamos ninguna medida de flexibilización. Dotamos 3 millones de más para afrontar riesgos. En lo que llevamos de 2021 no hemos realizado aún un esfuerzo adicional.