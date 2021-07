CaixaBank abre su primera megaoficina en Madrid, de 4.000 metros cuadrados

CaixaBank abrirá en el día de mañana la primera megaoficina en Madrid. Será la tercera de este concepto, denominado 'all in one', después de las instaladas en Barcelona y Valencia en 2019. En pleno centro de la capital, en la Plaza de Colón, la sucursal cuenta con 4.000 metros cuadrados de extensión, repartidos en cuatro plantas y una terraza.

Según informa la entidad, en el edificio diseñado por Norman Foster y bautizado como Axis, ofrecerá atención especializada a todos los segmentos de negocio, tanto para particulares (con gestores expertos en banca minorista, Banca Premier y Banca Privada) como profesionales (autónomos, microempresas y empresas), que será desempeñada por 130 trabajadores. En principio, la cartera de clientes de este centro totaliza 27.000.

Equipada con la última tecnología, la sucursal cuenta con dos auditorios para eventos y 40 despachos para reuniones privadas. La atención al público se extenderá desde las 8.30 horas hasta las 18:30 horas de la tarde, salvo en los meses de verano.

Los clientes que lleguen con cita previa no tendrán necesidad de guardar turno para que avisen a su gestor: el cliente podrá notificar con su móvil que ha llegado y la persona que le espera saldrá a su encuentro. Asimismo, CaixaBank ha diseñado un sistema de auto entrada con tecnología NFC gracias al cual el usuario puede avisar simplemente aproximando su móvil al dispositivo ubicado en la puerta.

La zona de autoservicio cuenta con los últimos avances en cajeros, incluida la tecnología de reconocimiento facial, diseñada por la entidad para facilitar a los clientes extraer efectivo con una imagen de su rostro, sin necesidad de introducir su PIN. El software de este tipo de cajeros reconoce y valida 16.000 puntos del rostro del cliente para garantizar una identificación totalmente segura.

CaixaBank tiene previsto diseñar una programación propia de eventos, con charlas y ponencias acerca de diversos temas de interés en el inmuebles, a los que se podrá asistir presencialmente o seguir la retransmisión en streaming cualquier persona interesada, sea o no cliente de la entidad.