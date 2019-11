CaixaBank abre en Barcelona una megaoficina para 22.000 clientes

Barcelona contará desde este miércoles con una megaoficina de CaixaBank que dará servicio a 22.000 clientes de la zona alta de la capital catalana con un equipo de 80 gestores.

Pero esta oficina no es simplemente una versión gigante de una sucursal tradicional, sino que va más allá, por lo que la entidad presidida por Jordi Gual la define como "el mayor espacio de experiencias financieras de Europa".

Son 3.000 metros cuadrados divididos en tres plantas en la plaza Francesc Macià, en un inmueble de viviendas de lujo de la gestora de capital riesgo Squircle Capital, que aglutinarán siete oficinas existentes en la zona y que irán cerrando paulatinamente, con clientes tanto de banca minorista tradicional -unos 11.000- como de Banca Privada, Premier, Empresas, y para autónomos y microempresas (Business).

Las instalaciones cuentan con espacios comunes en los que los gestores y los clientes pueden reunirse, salas de trabajo compartidos para los gestores y más de 30 despachos para reuniones privadas.

También cuenta con espacios que podrán utilizar tanto clientes como no clientes: una cafetería con una carta saludable ideada por los hermanos Torres, y un auditorio con capacidad para un centenar de personas que ofrecerá conferencias sobre temas de interés general y no necesariamente financiero, como vida saludable y gastronomía.

Otro de los negocios clave para las entidades financieras en la actualidad, la venta de productos como teléfonos móviles, televisores e incluso un coche, también tienen su espacio expositivo en esta tienda insignia de CaixaBank. Lo que no existe en esta megaoficina es la tradicional ventanilla de los bancos para gestiones de efectivo, ni despachos para los directores de cada área.

Horario ampliado

La oficina, que sigue el concepto all in one inaugurado por CaixaBank en Valencia en julio, también se caracteriza por su horario ampliado: de lunes a jueves de 8.30 a 18.30 horas, y los viernes hasta las 14.30 horas. Además, la cafetería funcionará hasta las 22 horas de lunes a sábado y hasta las 15.00 horas los domingos.

CaixaBank prevé abrir un espacio similar al de Barcelona en Madrid y en otra ciudad española en 2020, y si el modelo funciona, extenderlo hasta una decena de ciudades en España, según Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, que añade que este tipo de espacios atrae clientes, los fideliza y aporta rentabilidad.