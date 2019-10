Así es la nueva 'superoficina' de CaixaBank: 2.200 metros para atender a 20.000 clientes

Dani Valero Valencia

CaixaBank inauguró este lunes en Valencia su primera oficina all in one, una evolución de sus oficinas store para atender en el mismo lugar a todo su abanico de clientes, con horario ampliado y una experiencia mejorada. La ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad es la primera de este tipo que lanza la entidad financiera. Cuenta con un total de 2.200 metros cuadrados y se convierte, según la firma, en "la flagship bancaria más grande de Europa". La previsión es crear una similar en Barcelona (ubicada en Francesc Masià) y, más adelante, una tercera en Madrid de enclave por determinar.

Según expuso la compañía, en la nueva oficina de Valencia dará servicio a "banca de particulares (incluyendo banca retail, Banca Premier y Banca Privada), autónomos (CaixaBank Negocios), emprendedores tecnológicos (CaixaBank DayOne), microempresas (Business), y pymes y grandes empresas (CaixaBank Empresas)". Para abarcar este volumen -alrededor de 20.000 clientes, según detalló el director territorial en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa- cuenta ya con 85 empleados. El horario será ininterrumpido de 8.30 a 18.30 horas de lunes a jueves y de 8.30 a 14.30 horas los viernes.

Cajeros de la oficina 'all in one' de Valencia. GUILLERMO LUCAS

CaixaBank ha tratado de crear un "oasis urbano" con una gran zona diáfana a la entrada que recuerda más a una cafetería moderna que a un banco. Destacan en el espacio 150 metros cuadrados de pantallas que recrean motivos naturales y sus cajeros de última generación en el túnel de entrada, con la herramienta integrada de reconocimiento facial del proveedor valenciano FacePhi y pantallas hasta en el techo. También la exposición física de artículos que ofrece la entidad asociados a sus productos financieros, con espacios destacados para telefonía y el automóvil.

¿Cierre de oficinas convencionales?

¿Ahonda la irrupción de este tipo de oficinas en el cierre de las convencionales? "A nosotros no nos gusta hablar de cierres", replicó Costa al respecto. "En algunos casos se integran varias oficinas de la ciudad, porque buscamos una transformación de la red. Pero también hacemos un esfuerzo por no cerrar oficinas en entornos rurales y mantener en estos lugares nuestra presencia". En este sentido, subrayó que el nuevo concepto trata de dar respuesta "al uso al que tienden los clientes, que recurren a la vía digital para los temas del día a día pero que dan mucha importancia al espacio físico cuando han de resolver temas importantes".

Vista de la nueva oficina de CaixaBank. GUILLERMO LUCAS