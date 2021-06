Deutsche Bank indemnizará a García Carrión por un escándalo relacionado con divisas

Deutsche Bank finalmente indemnizará con 10 millones a García Carrión por la realización de operaciones especulativas con divisas no autorizadas, informa Financial Times. El gigante alemán ha abierto una investigación interna para esclarecer lo sucedido y ya han salido dos altos ejecutivos.

A finales del año pasado, apunta el diario, Deutsche Bank envió una delegación a Madrid desde Frankfurt para negociar el acuerdo y al final compensó a García Carrión por las pérdidas con derivados durante seis años. El paso del prestamista germano podría presionar a Goldman Sachs y BNP Paribas, quienes enfrentan acusaciones similares por parte del mayor exportador de vinos en Europa.

La entidad francesa habría llevado a cabo 8.400 operaciones con divisas por valor de decenas de miles millones de euros entre 2015 y 2020. García Carrión asegura en este sentido que ese nivel de actividad excedía lo que se hubiera considerado como normal para que pudiera reducir los riesgos de su exposición cambiaria, por su actividad exportadora.

Como consecuencia de esas operaciones, la bodeguera habría sufrido unas pérdidas de 75 millones de euros, mientas que BNP habría generado unos 100 millones de ingresos, informa FT citando fuentes conocedoras de la situación.

Pero BNP no es el único en el punto de mira. García Carrión también ha llevado a los juzgados a Goldman Sachs y Bankia. "Estas operaciones especulativas, difíciles de valorar y comprender, son de alto riesgo para las empresas. Sin embargo, las entidades financieras no informan a los clientes de ello y las venden con márgenes implícitos no comunicados, en grave conflicto de interés con sus clientes", indicó en su momento la empresa española.

La compañía mantiene que las entidades financieras han incumplido la normativa bancaria (Mifid) y han comercializado "deficientemente" derivados especulativos a un cliente no experto, aprovechándose de la "deslealtad" de su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y de su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre.