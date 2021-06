Iván Rodríguez (Parclick): "El -1 será la extensión de la calle, por debajo habrá nuevos servicios"

La movilidad ha sufrido una transformación total en los últimos años que se ha acelerado en los últimos meses como consecuencia de la Covid-19. En este contexto, el uso del vehículo privado ha aumentado en detrimento del transporte público, los párkings se han digitalizado y los espacios que antes servían para aparcar el coche ahora también tiene otras muchas funciones. elEconomista ha hablado con Iván Rodríguez, co-fundador de Parclick, empresa tecnológica de párking, para conocer el presente y futuro de la compañía y el sector.

¿Cómo definirías Parclick?

Somos una empresa que conecta conductores con plazas de aparcamiento. Así de sencillo. Los ponemos en contacto a través de tecnología. Cuando nacimos éramos una empresa orientada al conductor individual pero nos hemos ido moviendo hacia una parte B2B, hemos conectado a conductores de empresas con las plazas de aparcamiento. Hoy tenemos las dos vertientes.

¿Cómo habéis vivido este año largo de pandemia?

Como todas las empresas de movilidad, nos ha ido diferente en función de la geografía, estamos en siete países. Nos ha ido regular en función de cuál ha sido la gravedad de la pandemia. París ha tardado mucho más en salir que Barcelona y durante el mes de mayo la movilidad ha sido mínima. También hay que tener en cuenta el cliente al que estábamos dando servicio, tenemos dos clientes muy diferenciado: el turista, que aparca en el aeropuerto o en el centro de la ciudad, y el local, que va a un restaurante o a pasar el día. Dentro del sector hemos sido los más afortunados, teníamos la caja llena por una ronda de inversión reciente.

¿Cómo cerrásteis el ejercicio 2020?

Unos 3,5 millones de facturación, que era muy por debajo de lo esperado, pero dada la situación era algo increíble.

¿Qué previsiones tenéis de recuperación?

Este primer semestre ha sido bastante desigual en las diferentes geografías y no vamos a poder obtener los resultados que esperábamos. A día de hoy no sabemos si vamos a alcanzar los niveles de 2019, en muchas ciudades ya los hemos sobrepasado. Lo que no sabemos es si estamos viviendo el efecto de euforia como el año pasado. El cliente turista ha vuelto a los niveles de 2019 y el cliente local los ha multiplicado por 10. A nivel económico, probablemente a cierre de año nos quedemos en niveles de 2019, lo equivalente a decir que hemos crecido si se tiene en cuenta el inicio de año.

"Nos quedaremos en niveles de 2019, que equivale a crecer por cómo ha sido inicio de año"

La movilidad ha cambiado mucho este año, se ha optado por el coche pero las terrazas han restado aparcamiento. ¿Cómo ha influido?

Barcelona ha puesto 1.300 terrazas y han desaparecido 4.100 plazas de aparcamiento. Madrid ha puesto unas 600 terrazas y ha quitado unas 1.100 plazas. En Barcelona seguramente sea un cambio permanente, en Madrid no. La movilidad se ha visto muy impactada, la bicicleta ha subido, y eso se ha notado. Muchas de las tendencias no están aquí para quedarse lamentablemente. Hay dos tendencias enfrentadas: la ciudad quiere quitar el coche de la calle y las personas seguimos yendo en coche, a medida que la flota se electrifique, va a haber más gente entrando al centro. La forma de armonizarlo es la digitalización.

¿Cómo ha cambiado el proceso de digitalización?

Me gustaría decir que ha cambiado muchísimo, pero todavía queda camino por recorrer. El sector del aparcamiento está muy poco digitalizado. Menos del 10% de los euros del sector a nivel europeo proviene de digitalización. Es un sector tremendamente fragmentado y a los pequeños les cuesta mucho invertir en tecnología. Las grandes compañías son las que más esfuerzo están haciendo, pero su negocio consiste en conseguir una concesión y cuando ya la tienen, hay poco incentivo para digitalizar. Se están haciendo pinitos, pero la verdadera digitalización llegará con el coche autónomo.

¿Cómo será el parking del futuro?

En aparcamientos ya se están haciendo huertos urbanos en los que se cultivan lechugas de proximidad. En mi opinión, las plantas -1 y -2 serán una extensión de la calle, donde se aparcarán coches, taquillas para paquetería, vehículos de movilidad, electrolineras... Y en la -2 y hacia abajo, se van a dedicar a nuevos servicios que son los que se demandan. ¿Dónde vas a poner un centro logístico de última milla?

¿Son los fondos europeos una oportunidad para mejorar?

No, lamentablemente no. El párking es feo, no vende. Todo lo que sea poner dinero en aparcamientos se interpreta como un espaldarazo al transporte privado y eso no gusta. Sí hay algunos proyectos, pero no con un impacto fuerte. En la movilidad hay tres actores: movilidad, ciudad y empresas. Es la ciudad la que define cómo es la movilidad y la que cambia las reglas en un día. El resto solo podemos adaptarnos, da igual la tecnología.

Hace unos meses firmasteis un acuerdo con Índigo, ¿está dando los resultados esperados?

Los pusimos en práctica en diciembre y los resultados no han podido ser mejores. No solamente porque las ventas que hemos conseguido han mejorado las expectativas, si no porque cuando han analizado los usuarios se han dado cuenta de que han empezado a recibir nuevos clientes.

¿Estáis trabajando en alguna gran alianza más de este tipo?

Estamos hablando con los principales operadores, tanto en España como fuera para conocer cuál es su estrategia digital y ver cómo podemos encajar. El momento de tratar de convencerles ya pasó. Dentro del top5 ya tenemos a dos y estamos en contacto con las otras tres. Espero que el año que viene podamos anunciar algún gran acuerdo.

"Estaremos en los cuadros de mando de los coches de varias marcas. Se pagará desde allí"

¿Y proyectos de colaboración con terceras empresas?

A día de hoy casi todas las grandes alianzas tienen que ver con empresas de demanda. Estamos hablando con fabricantes de automóviles que quieren que aparezcamos en el dashboard para pagar el párking o el parquímetro desde el cuadro de mando. Estamos hablando con empresas de reparto de última milla, de sharing o eléctricas, para instalar electrolineras en parkings. También con las agencias de viajes.