John Hoffman (GSMA): "Hay grandes marcas ausentes que ya han reservado para el Mobile de 2022"

Estela López Barcelona

El Mobile World Congress 2021 abrirá sus puertas en Barcelona el lunes como una edición de transición con la que calentar motores para intentar lograr un congreso similar a los anteriores a la pandemia en febrero de 2022. Después de ser el primer gran evento internacional que se canceló en 2020 a causa del Covid, los números de superficie ocupada, expositores y asistentes la próxima semana, así como el impacto económico local, quedarán muy lejos de los habituales en la mayor cita de la tecnología móvil mundial, pero John Hoffman, directivo de la organización impulsora del evento, no pierde el optimismo.

¿Qué espera del Mobile World Congress 2021?

Es la edición de volver a los negocios, de volver a reunir al ecosistema de la movilidad y de volver a Barcelona. Tener que cancelar el año pasado fue un shock, pero éramos líderes, y los líderes tienen que actuar correctamente y tomar decisiones difíciles. Ahora somos líderes en reabrir y es duro, es muy complicado; la pandemia sigue condicionándonos, pero perseveramos. La pandemia sin conectividad todavía habría sido peor, para los negocios y para la vida personal. Estamos entusiasmados por volver. Solo reabrir ya es un éxito. Nunca nos planteamos saltarnos la edición de 2021 en Barcelona. El ecosistema cambia demasiado rápido. Estar dos años sin vernos habría sido perjudicial.

Muchos grandes expositores han declinado asistir al Mobile 2021 por motivos sanitarios, pero hay quien cree que algunos ya no regresarán después de la pandemia porque han dejado de ver útil el formato ¿qué opina?

No puedo predecir el futuro, pero las personas necesitan interactuar presencialmente. Algunas cosas se pueden sustituir, la clave está en encontrar el equilibrio. Dudo que vuelvan todos los expositores de ediciones anteriores, pero habrá nuevas empresas y nuevas oportunidades. Hay ejemplos como TelcoDR -startup que tendrá uno de los mayores expositores de este congreso-, que promueve la nube pública. Hay más empresas como esa. Habrá empresas del pasado que no volverán, pero encontraremos otras.

Expositores: "Habrá marcas del pasado que no volverán, pero encontraremos otras"

La fecha de este año llega tarde para novedades comerciales...

Es verdad que no es la mejor época para hacer presentaciones de producto, pero lo volverá a ser febrero del año que viene.

¿Tienen ya reservas para entonces?

Sí. Y hay varias grandes marcas mundialmente conocidas, big players, que en la edición 2021 no están presentes pero ya han reservado espacio para el Mobile de 2022.

¿Cuántos expositores habrá en la edición de este año?

Todo el mundo está tomando decisiones de última hora, pero serán sobre un millar, de los que unos 700 o 800 serán presenciales, grandes y pequeños. Serán un tercio respecto al Mobile de 2019. Usaremos tres pabellones, unos 100.000 metros cuadrados.

Edición testimonial: "Solo reabrir ya es un éxito. Estar dos años sin vernos habría sido perjudicial"

Incluyendo el salón de emprendedores 4YFN

Sí. Siempre lo hemos querido unir pero no era posible por cuestiones de espacio, y si volvemos a llenar Gran Vía con el Mobile, 4YFN regresará a Montjuïc. Es una de las ventajas de estar en Barcelona, que tiene dos recintos feriales de primera clase cercanos. También he de agradecer el apoyo de las instituciones en Barcelona, Cataluña y España desde que se canceló la edición 2020. Los amigos se reconocen en los tiempos difíciles.

¿Cuántos asistentes se prevén?

Entre 25.000 y 35.000, dependiendo de los registros de última hora, a los que hay que sumar quienes se conecten telemáticamente, una vía por la que podemos llegar a más gente que en ediciones anteriores.

¿Cuántas entradas a 21 euros para profesionales locales se han vendido?

Una buena cifra, pero no tantas como esperaba. Los sectores profesionales que pueden acceder a esta oportunidad deberían aprovecharla, todavía hay tiempo.

Medidas sanitarias: "El dispositivo nos cuesta millones, pero es fundamental tener un entorno seguro"

¿Y cuántos participantes vendrán del extranjero?

Estoy sorprendido, porque normalmente reunimos a personas de 200 países y territorios, y este año estamos sobre un centenar, que no es poco dadas las circunstancias.

¿Qué coste tienen las medidas sanitarias aplicadas en el congreso?

Millones de euros, pero es fundamental ofrecer un entorno seguro, por eso no nos valen las vacunas y solicitamos test virales a todos los participantes.

¿Los precios de los pases habituales son los mismos que en 2019?

Sí, pero el precio no es ahora importante, estamos animando a los profesionales a participar, y la comunidad local siempre ha tenido ventajas para acceder al congreso, por ejemplo a través de 4YFN.

Es más importante ahora atraer visitantes que ingresos

Queremos que personas que no habían acudido al MWC en el pasado puedan conocerlo este año y regresar en el futuro.

Entonces esta edición supondrá pérdidas para GSMA

Cuando decidimos cancelar en 2020 no pensamos en las cuestiones financieras, sino en hacer lo correcto, y todavía no sé si ganaremos o perderemos dinero este año, pero no importa, somos una organización empresarial que no tiene como prioridad los beneficios, sino que estamos aquí para apoyar a la industria y demostrar al mundo que los eventos presenciales son posibles y seguros, y que volveremos a Barcelona en febrero de 2022. Si esperábamos a otoño podría venir más gente, pero entonces no podríamos celebrar la edición de febrero.