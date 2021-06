Mercadona desvela el significado de su nombre: pista, no tiene un origen machista

elEconomista Madrid

El origen del nombre de las marcas siempre causa interés entre la sociedad y, sobre todo, entre los más fanáticos de la misma. Mercadona tiene un gran número de seguidores, que desde este fin de semana ya saben por qué la cadena de supermercados se llama así.

El nombre de los creadores es, en muchas ocasiones, el que está detrás del apelativo de una marca. Es el caso de McDonald's o de Levi's. Otra denominación común es hacer referencia al sector en el que desarrollará su actividad, como es la firma italiana Intimissimi, que está especializada en la venta de prendas de ropa íntima. Podría pensarse que el origen de Mercadona es ese, una derivación de la palabra mercado, pero no es así.

La compañía fundada por Juan Roig ha explicado en su cuenta oficial de Twitter el significado de su nombre. Lo ha hecho a través de una cuestión de un usuario de la red social que le preguntaba directamente por el origen de su nombre. Además, le proponía tres opciones que pensaba que podrían ser: "Es que he leído que viene de mercado y dona (mujer), que viene de una pasta italiana mercadonna, y que es simplemente una forma de decir mercado, pero no se cuál es real", dice el tuit.

Entre las tres opciones que expone el usuario está el verdadero origen del nombre. El primero podría ser, pues es una buena combinación de mercado y la palabra mujer en valenciano, comunidad donde se fundó la compañía en 1977. Sin embargo, actualmente ese nombre sería políticamente incorrecto y la compañía seguramente se vería obligado a cambiarlo. De hecho, una usuaria de la red social escribió: "Yo también me lo he planteado muchas veces y siempre llego a la primera conclusión que me parece horrible".

Por fortuna para la marca, ese no es el origen del nombre. La compañía explicó a través Twitter que el apelativo surge de Francisco Roig, hermano del presidente y fundador de la compañía, cuando vieron en Italia el nombre en unas pastas italianas y decidieron quitarle una "n".