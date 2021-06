Vodafone estudia no acudir al Mobile World Congress a finales de junio

El grupo Vodafone estudia suspender su participación en el Mobile World Congress (MWC) que se celebrará en Barcelona entre los próximo 28 de junio y 1 de julio, según ha podido saber elEconomista.es. La más que posible cancelación supone un severo golpe para la organización del Mobile World Congress (MWC), al tratarse de uno de los principales socios no solo de la GSMA sino de la propia Mobile World Capital

La compañía británica de telecomunicaciones ha estado debatiéndose durante los últimos meses sobre la conveniencia o no de su presencia en el recinto de la Fira de Barcelona. Pese a las medidas de seguridad propuestas por los organizadores, la dirección de Vodafone parece que dará prioridad a los criterios internos de prevención, priorizando la salud de sus directivos, empleados, socios, clientes y colaboradores ante el riesgo de contagio.

Según ha podido averiguar elEconomista, Vodafone ha dado orden para cancelar la obras de su stand en el recinto del MWC, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de la empresa.

Este periódico ya sondeó a más de una decena de compañías tecnológicas y operadores de telecomunicaciones y comprobó los severos reparos que muchas de ellas manejaban con vistas a participar en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC). Para entonces no existía una decisión firme sobre el asunto, en espera de la evolución de la pandemia y con valoraciones particulares que invitan a la cautela. La organización de la feria ha abogado por crear una gran burbuja no solo el recinto de la Fira de Barcelona una vez asumido que no se podía asegurar la vacunación de todos los asistentes. Por el contrario, se contemplaban una docena de medidas de prevención, junto con PCR de Covid con resultado negativo realizadas 72 horas previas al inicio de la feria.