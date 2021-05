elEconomista estrena formato en 'podcast' y lleva su contenido a audio

elEconomista estrena elEconomista Podcast, el nuevo formato de moda para llevar en audio las noticias y contenidos económicos a todos nuestros lectores y usuarios, a su disposición cuándo y dónde quieran.

Los internautas podrán escuchar desde elEconomista.es y las principales plataformas de podcast programas, espacios o boletines con la última hora de la información económica y financiera, actualidad y análisis de los distintos sectores económicos o las claves para saber invertir cada día en la bolsa, entre otros. Lo podrán escuchar a la hora o el día que prefieran y en el lugar que consideren más cómodo para hacerlo.

Tendrán acceso a una amplia variedad de programas de interés informativo y divulgativo relacionado con todos los sectores económicos. O contenidos de valor como la serie Historias de la economía, donde se narran hechos puntuales sucedidos a lo largo de la historia conectados con el mundo empresarial o financiero. El primer programa de este podcast, por ejemplo, relata con interesantes detalles el atentado con coche-bomba que sufrió JP Morgan hace cien años (16 de septiembre de 1920) en la sede del banco, en el 23 de Wall Street.

Sector agroalimentario

Otro serial disponible es La Granja, dirigido al sector agroalimentario. El primer capítulo está dedicado al aceite de oliva extra, con todos los detalles desde el punto de vista de la industria, pero también desde su consumo, nutrición, restauración, precios etc.... Patricia Adler y Javier Calvo son los periodistas que conducen estos contenidos en audio, con la dirección técnica de Remo Vicario e Israel Cánovas.

Los lectores podrán escuchar a los propios periodistas de elEconomista explicando la economía, cada uno desde su respectiva especialidad, en diferentes espacios que luego podrán ser consultados y descargados en el momento que los oyentes deseen. Por ejemplo, el periodista Xavi Galiana encabeza diariamente, a las 8 de la mañana, Las claves del día, un podcast con la actualidad económica más destacada de la jornada en elEconomista, con toda la opinión y el análisis, imprescindible para empezar el día bien informado.

La periodista de la sección de Mercados, Laura de la Quintana, conduce semanalmente, junto a Joaquín Gómez, director adjunto del periódico, el podcast Inversión Imprescindible, un serial con aquellas compañías más interesantes en las que invertir, pertenecientes a las estrategias de inversión que elEconomista construye para sus lectores, analizadas en capítulos monotemáticos.

Nuestro analista de Mercados, Joan Cabrero, y el equipo de Ecotrader el portal de inversión en cerrado de elEconomista (Fernando Sánchez Monreal, Dani Yebra y Carlos Simón), capitanean el podcast Estrategia de Mercado. En este caso, se trata de un resumen semanal con la información de los mercados y un anticipo de cómo pueden comportarse las bolsas la semana siguiente.

Todos los podcasts de elEconomista se pueden escuchar también en Spotify, Ivoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spreaker. A estas plataformas se suben a diario o semanalmente todos los programas producidos por la redacción.

El podcast se ha convertido en el nuevo fenómeno de la comunicación. Es el rey del audio. Su crecimiento en todo el mundo se mantiene al alza de forma sostenida, desde que se popularizara durante los meses más duros de la pandemia.

De hecho, en el primer semestre de 2020, las escuchas de podcast en todo el mundo fueron de un 42% de todo el audio en Internet, según el estudio The State of the Podcast Universe, elaborado por la consultora Voxnest. En España, fueron del 25%, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro españoles que consumieron audio online utilizó en algún momento este formato con el ánimo de informarse, ilustrarse o entretenerse sobre temas muy variados.

La temática más frecuente

En la actualidad, España es uno de los países de Europa occidental donde más internautas utilizan este formato. Según un informe de Digital News Report, figuramos en el puesto 16 de los 40 países que más escuchan podcast.

Según este mismo informe, el 40% de los españoles que consumen noticias digitales son usuarios de este formato, eso explica que la temática más frecuente en los podcast preferidos por los encuestados sea de noticias, política y acontecimientos internacionales, por encima de ámbitos especializados, estilo de vida o asuntos sociales y sucesos.

Los consumidores de podcast valoran, sobre todo, la libertad del formato para ser escuchado cuando y donde cada uno elija. Mientras conduces, trabajas, cocinas o practicas deporte.

Por la noche, el fin de semana o por las mañanas... el formato permite acceder a una experiencia de audio que mezcla el valor del contenido y la calidad del envoltorio técnico en la presentación. Por esa, razón la mayoría de los usuarios de este formato prefiere escucharlo a través de auriculares.

En elEconomista.es se puede tener acceso a todas las series y programas en la sección de podcast de la web. Además, aparecerán en la portada de la web según se vayan lanzando.