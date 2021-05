Airbus da carpetazo a la planta de Puerto Real y creará un centro 4.0 en Cádiz

El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, ha dejado claro que en la situación actual la planta de Puerto Real no es sostenible, fiando la situación de la compañía en Cádiz a la creación de un nuevo centro 4.0. El directivo ha admitido en una llamada con periodistas que ha tenido lugar este miércoles que "más del 50% de la planta no está siendo utilizada", señalando que no espera que la recuperación en doble pasillo "se produzca hasta el 2023", lo que, en sus propias palabras, "hace que económicamente la situación de la planta sea insostenible".

La planta andaluza ha sufrido el doble impacto de la cancelación de la producción del modelo A380 y la baja actividad de aviones de fuselaje ancho o de doble pasillo, situación que se ha visto agravada por la Covid-19. Ahora, el objetivo de la compañía es evitar las salidas forzosas, siguiendo la propuesta enviada por el Ministerio de Industria y los sindicatos.

Gutiérrez, ha señalado en la misma llamada que esta propuesta garantiza el futuro industrial y laboral de la empresa en España y "no puede ser más que positiva", tratando de eliminar "por completo", si es posible, los despidos en la zona.

La empresa ya valoró este martes positivamente la proposición del Gobierno y los agentes sociales que se basaba en, además de evitar las salidas forzosas, implantar medidas alternativas en lugar de ajustes de la plantilla, asegurar la competitividad de la empresa en España y crear en Puerto Real un centro 4.0.

Gutiérrez ha señalado que la creación de este centro de desarrollo "ayudará a un equilibrio en las áreas de Defensa y Civil y asentará la base del futuro del sector en la provincia de Cádiz". En este sentido, ha admitido que los detalles habrá que negociarlos con los sindicatos, pero que está seguro de que será "un elemento tractor para cualquier sector y para reindustrializar la zona".

Cabe recordar que Airbus anunció en 2020 un plan de 15.000 despidos, de los cuales 1.600 correspondían a España. Gutiérrez ha asegurado este miércoles que la empresa ha conseguido reducir esa cifra "de forma considerable", de modo que actualmente hay 460 empleos aún sin resolver su futuro.