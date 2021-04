La pandemia se lleva por delante la sociedad de restaurantes de los Adrià y Grupo Iglesias

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona ha admitido a trámite el concurso voluntario de acreedores presentado por Grupo Iglesias, propiedad de los hermanos Juan Carlos, Borja y Pedro Iglesias, el pasado 26 de marzo.

El concurso, abreviado para deudas de hasta diez millones de euros, fue presentado a finales del mes pasado y este viernes ha trascendido su admisión a a trámite.

Grupo Iglesias es el propietario de restaurantes como Espai Kru, Rías de Galicia y Cañota, además de compartir la sociedad ElBarri con los hermanos Ferran y Albert Adrià, que gestiona los restaurantes Enigma, Hoja Santa, Bodega 1900, Tickets y Pakta, los dos últimos con una estrella Michelin, respectivamente.

Según ha explicado Juan Carlos Iglesias, ElBarri que "desaparece" debido a la entrada en concurso, aunque eso no signifique que no se vuelvan a reunir. ElBarri, el 'sueño' que Albert Adrià emprendió con los hermanos Iglesias, es un conglomerado de restaurantes que dio, tras El Bulli, dos estrellas Michelin a Barcelona, no ha soportado las restricciones aplicadas por la pandemia.

Los cuatro restaurantes que conformaban la sociedad echan el cierre. Son Tickets, Hoja Santa, Pakta, Bodega 1900. Aunque siempre mencionado en el mismo lote, Enigma, el restaurante estrella Michelin por su creatividad es propiedad de Albert Adrià y de momento se mantiene abierto. Según ha explicado el chef a Efe, "no sé si lo abriré este año o el que viene", explica a Efe Albert Adriá.

Para uno de los cocineros que más ha impulsado la creatividad en España, el cierre de ElBarri supone enterrar "diez años del sueño de una persona, que formará parte de un bonito recuerdo" porque, explica, fue "todo un reto" armar cinco restaurantes que consiguieron elogios de crítica -con estrellas Michelin y soles Repsol- y público en Barcelona.

Ninguno de los restaurantes de este grupo abrió tras el confinamiento total decretado en marzo de 2020.