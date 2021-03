Ifema impulsa un Fitur "seguro" como punta de lanza de la recuperación del turismo

Ifema reactiva las ferias y congresos presenciales con fuertes medidas de seguridad sanitarias. Aunque el pistoletazo de salida será el 22 de marzo con la HIP-Hospitality Innovation Planet, la gran prueba de fuego para Ifema es la celebración de Fitur a finales de mayo, que se convertirá en la primera gran feria internacional de turismo de Europa desde que la pandemia del coronavirus obligó a cerrar las fronteras al tráfico de viajeros.

El presidente de la empresa, José Vicente de los Mozos, espera así que Fitur sea la punta de lanza de la recuperación del turismo, tanto vacacional como de negocios, ferias y congresos, en Madrid y en España y que trasmita un mensaje de seguridad sanitaria a todo el mundo. El regreso de los eventos presenciales es clave para la economía de Madrid ya que la actividad de Ifema generaba antes del Covid 40.000 empleos indirectos y 5.000 millones de ingresos.

"El éxito de Fitur nos permitirá trasladar una imagen de confianza de Madrid y España al exterior. La Semana Santa no va a ser pero al menos tenemos que intentar que el verano sean meses de alto éxito"

"El éxito de Fitur nos permitirá trasladar una imagen de confianza de Madrid y España al exterior. La Semana Santa no va a ser pero al menos tenemos que intentar que el verano sean meses de alto éxito con toda la prudencia animando a la gente a venir", explica De Los Mozos. Para garantizar el éxito de la feria, la primera presencial del mundo, Ifema está trabajando con Sanidad y la Comunidad de Madrid en un protocolo de seguridad que ayude a evitar los contagios dentro y fuera del recinto ferial.

Así, la compañía madrileña exigirá test negativos para entrar en el recito ferial y habilitará un pabellón para realizar test de antígenos a todos los visitantes que no tengan los resultados en vigor. Es decir, que si el PCR tiene una validez de 72 horas, pasado ese tiempo habría que realizarse uno de antígenos para poder acceder a las instalaciones (la feria dura cinco días, tres para los profesionales y dos para el público). Todavía no tienen claro si los test in situ serán gratuitos o cada asistentes tendrá que pagarlos.

Además, se tomará la temperatura al entrar en el recinto ferial y se realizará un control de aforos digital y en tiempo real para garantizar que se ajusta a las exigencias de cada momento (actualmente es del 75%). El director general de Ifema y miembro de la organización, Eduardo López-Puertas, ha asegurado además que los pabellones tienen un sistema de ventilación que renueva todo el aire cinco veces al día, lo que sería como estar en el exterior, que sólo se pondrán usar cubiertos y vajilla desechable, se pondrá las gastronomía en el pasillo central, que es exterior, todas las entradas serán digitales e intransferibles y las mascarillas obligatorias.

"Hay que empezar a mover la rueda de los congresos y las ferias. Si demostramos que se puede hacer una feria presencial segura, se pondrá animar a que se realicen más eventos o turismo de negocio", ha señalado de Los Mozos, que ve en Fitur el escaparate internacional que necesita España para volver a atraer turismo. "Si Fitur es un éxito el resto de ferias como Arco, que viene en julio, serán un éxito", sentenció.

Tienen en 70% de los m2 contratados y prevén que asistan unos 70.000 profesionales

"Es importante que cuando llegue Fitur cualquier persona se sienta segura cuando pise Madrid, el Aeropuerto de Barajas y su hotel", afirmó en este sentido el presidente de Ifema, que también ha apuntado a que habrá autobuses y hoteles especiales para los profesionales que asistan a la feria.

De momento, ya tienen en 70% de los m2 o expositores contratados y prevén que asistan unos 70.000 profesionales, lo que supone menos de la mitad que en enero de 2020, cuando se celebró la última feria presencial de turismos.

Además de retomar los eventos presenciales con control, Ifema señala que todos serán híbridos, es decir, que tendrán su versión virtual para que puedan participar todos aquellos que no pueden ir a Madrid. Así, también se celebrarán solo feria digitales, de las que ya tienen contratadas 16. De cara a los próximos meses, Feria de Madrid tiene más eventos digitales y presenciales previstos como el Salón de Vehículo de Ocasión en junio, el Traffic o la Mercedes Fashion Week.

"La gestión de Ifema en 2020 ha sido magnífica. No ha costado dinero a los madrileños"

Ifema ha invertido 10 millones de euros en digitalización, instalar el wifi más potente de Madrid y crear las plataformas para seguir celebrando ferias virtuales, lo que le ha permitido no seguir parado mucho tiempo y espera cerrar 2020 cerca del break even (con poco o ningún ebitda negativo). "La gestión de Ifema en 2020 ha sido magnífica. No ha costado dinero a los madrileños", afirma el presidente de la organización. En este punto, y de cara a la reactivación de las ferias presenciales, Ifema ha llegado a un acuerdo para ir levantando el Erte aprobado en enero. En abril trabajarán al 90% y se espera que en mayo estén todos al 100%.

Durante la presentación de la vuelta a la actividad, De Los Mozos ha hecho referencia a los peores momentos de la pandemia y se ha mostrado orgulloso de su papel como hospital. "Ifema en un momento dramático para España salvó vidas y esto es lo que nos tiene que quedar", asegura de Los Mozos.