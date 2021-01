Bayer ofrece un 'modelo Netflix' para medicamentos

La compañía Bayer quiere acelerar la llegada al mercado de sus innovaciones farmacéuticas y para ello ofrece a los distintos países una nueva fórmula de financiación.

Se basaría en un modelo que huyera del consumo individual de medicamentos y se acercara a un pago por servicios de salud. "Tenemos que pensar en actuar como una aseguradora, como un Netflix de salud. Serían pagos que irían ligados a resultados a largo plazo y mientras sean efectivos", aseguró el CEO de la división farmacéutica de compañía alemana, Stephan Oelrich, durante la celebración del Pharma Day de la multinacional.

El directivo no dio más detalles sobre su propuesta, pero no es la primera vez que este modelo de suscripción en salud se propone. Hace unos años, con la llegada de los antivirales contra la hepatitis C ya comenzó a hablarse de una tarifa plana para el tratamiento de la enfermedad en lugar de establecer un precio para cada envase de medicamento consumido. De hecho, Austria empleó una medida similar para esta patología.

Oelrich hizo mención a las innovaciones más caras, que suelen girar en torno al tratamiento del cáncer, pero también hablo de terapias a largo plazo, para enfermedades crónicas. El objetivo es doble: por un lado, facilitar la llegada de la innovación a los distintos sistemas sanitarios, que suelen frenarse cuando llegan innovaciones farmacéuticas con alto impacto presupuestario. En muchas ocasiones, en España puede pasar un año entre que la Agencia Europea del Medicamento da luz verde a un tratamiento y este consigue la financiación del Gobierno. Pero también se conseguiría que el impacto presupuestario que tenga un medicamento se diluya en distintos presupuestos.

Por otro lado, durante el evento del Pharma Day de Bayer, la compañía hizo un repaso sobre los avances científicos de sus últimas compañías adquiridas. Desde la multinacional esperan que las primeras terapias de Askbio, adquirida este año por hasta 3.383 millones de euros (2.000 fijos y otros tantos dependiendo de hitos de nuevos medicamentos) comiencen a llegar al mercado. De igual forma, también presentaron los avances de BlueRock, comprada en 2019 por unos 600 millones de euros y especializada en terapia genética.