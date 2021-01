Muere Sheldon Adelson, el 'rey' de los casinos que quiso construir Eurovegas en España

Sheldon Adelson, dueño del consorcio Las Vegas Sands dedicado a los casinos y los centros de convenciones, ha fallecido este martes a los 87 años de edad a consecuencia de un cáncer, según ha informado su esposa en un comunicado.

Una de las personas más ricas del mundo y de EEUU con un patrimonio de cerca de 30.000 millones de euros, Adelson había abandonado hacía unos días la dirección de Las Vegas Sands para seguir con su tratamiento contra el cáncer, pero no ha podido superar la enfermedad, un linfoma de no-Hodgkin.

Su sustituto en la compañía es, por el momento, Robert G. Goldstein, presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands que fue declarado presidente y consejero delegado interino cuando Adelson dejó su cargo. Una de las 'patatas calientes' que deberá afrontar será el futuro del consorcio en EEUU, ya que hace unos meses Adelson se abrió a dejar el negocio en Las Vegas, donde comenzó su recorrido en el mundo del juego, para invertir en Macao. La pandemia de coronavirus trastocó los planes de la compañía, que no recibió ofertas satisfactorias a nivel económico.

El empresario fue conocido en España por su proyecto Eurovegas, una idea de macrocomplejo turístico vinculado al sector del juego para convertir a Alcorcón, en Madrid, en un centro neurálgico del sector al uso de Macao o Singapur, lugares que Adelson ya 'colonizó' después de consolidarse en Las Vegas.

Aunque el proyecto contó con el apoyo de las autoridades locales y regionales, Eurovegas no salió adelante entre las protestas sociales contra su construcción y las desavenencias con el Gobierno de Mariano Rajoy, que no llegó a un acuerdo con Las Vegas Sands al considerar sus condiciones económicas inasumibles.

Fue uno de los grandes donantes del partido republicano y declaró su apoyo económico a Trump en las elecciones de 2016

Adelson fue uno de los grandes donantes del partido republicano, del que fue un convencido votante. De acuerdo con el portal especializado Político, en 2012 superó el récord de donaciones con sumas que estuvieron cerca de llegar a los 100 millones de dólares.

El apoyo fue aún más público con la victoria de Donald Trump en las primarias y, posteriormente, en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016. En una carta publicada en The Washington Post, el magnate se declaró seguidor de Trump, del que dijo que había "creado un movimiento en este país que no puede negarse". Según The New York Times, Adelson donó cinco millones dólares solo en la fiesta de celebración de Trump por su victoria ante la demócrata Hillary Clinton.