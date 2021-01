BNY Mellon registra su sucursal en España

The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal en España, ha sido inscrita en el registro de entidades de crédito del Banco de España, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La entidad ha quedado inscrita en el citado registro con fecha 28 de diciembre, con número de codificación 1573, NIF W0029975J y domicilio social en calle José Abascal, 45 (Madrid), según indica la resolución que firma el secretario general del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.

Hasta ahora el banco estadounidense no tenía sucursal en España, pero sí una oficina de representación desde 1981. La normativa bancaria permite a las oficinas de representación realizar labores informativas o comerciales, no pudiendo exigir remuneración alguna por el ejercicio de dichas actividades.

Fuentes conocedoras de los planes de la entidad extranjera consultadas por Europa Press sostienen que la inscripción en el registro de entidades de crédito del Banco de España es un paso más de cara a poder abrir una nueva sucursal de BNY Mellon en Madrid en 2021. Desde BNY Mellon no hicieron comentarios.