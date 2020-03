La crisis del coronavirus acelera la quiebra de la aerolínea británica Flybe

El coronavirus está acelerando la quiebra de la aerolínea británica Flybe, que lleva varios meses detrás de que el gobierno de Reino Unido le de una ayuda de 100 millones de libras para asegurar su supervivencia al menos dos años más.

Según informa la prensa británica, la compañía aérea ha trasladado al Ejecutivo de Boris Jonhson que podría colapsar "de forma inminente" sin la ayuda estatal ya que a los problemas financieros que arrastra, se ha sumado el desplome de la demanda y el alza de las cancelaciones por el temor al coronavirus.

Se está quedando sin efectivo debido a la caída en las reservas causadas por el brote del virus

Así, Flybe asegura necesita el préstamo de 100 millones de libras en los "próximos días" o que no sobrevivirá hasta fin de mes ya que, según informan fuentes del mercado citadas por The Guardian y FT, se está quedando sin efectivo debido a la caída en las reservas causadas por el brote del virus chino. "El impacto del coronavirus en los viajes ha empeorado mucho la situación", dijeron expertos a la BBC.

Antes de la crisis, las conversaciones con el Ejecutivo británico no iban por buen y parece que no va a recibir la ayuda. Y funcionarios de Whitehall han revelado que la aerolínea no ha cumplido ciertos requisitos establecidos por el gobierno, informa Financial Times, lo que significa que podría no ser capaz de asegurar el préstamo la próxima semana.

Pese a que Reino Unido tienes menos de 100 infectados, aerolíneas como British Airways, easyJet o Ryanair han anunciado cientos de cancelaciones y nuevas políticas comerciales para frena la caída de las reservas, afectarán de lleno a sus planes de crecimiento. Un temor que se está contagiando a los vuelos regionales, según recogen varios medios locales. Flybe no ha realizado ningún comentario al respecto.

En este punto, el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, se posicionó en contra de que Flybe recibiera ayudas estatales puesto que, tal y como aseguró, la compañía "no será rentable con dinero público". "No era antes y no será luego. Su problema va más allá", explicó tras una rueda de prensa en Bruselas en la que defendió que el sector está fuerte para afrontar la crisis del coronavirus.