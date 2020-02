Francisco Javier Antón: "Cada vez hay menos personas formadas en 'big data' y hay miles de empleos nuevos al año"

El apostolado tecnológico es la fuerza que mueve a la Fundación Big Data, entidad privada sin ánimo de lucro comprometida en extender el conocimiento de materias cada vez más relevantes para la prosperidad de las empresas y el desarrollo económico. Al frente de la fundación se encuentra Francisco Javier Antón, un profesional convencido del poder de la sociedad de la información para contribuir al crecimiento económico, la competitividad y la promoción de la igualdad social y regional.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Big Data?

Nuestro principal objetivo consiste en trasladar el conocimiento de la tecnología a la sociedad. Y dentro de la tecnología, en su momento, hablábamos de Big Data, de movilidad y de web semántica. Pero a lo largo de los años, esos temas han ido variando y se han añadido nuevos conceptos como Inteligencia Artificial, 5G, cloud y ciberseguridad. Al contrario de lo que sucede ahora, hace ocho años no existían cursos de formación sobre estas materias. Y ese hueco es el que ahora aborda la Fundación Big Data.

¿Cuáles han sido sus últimos proyectos?

El pasado noviembre acabamos un proyecto de empleo juvenil del que fuimos adjudicatarios y que nos ha ocupado tres años. Durante ese tiempo hemos proporcionado formación en Tecnologías avanzadas y Big Data, así como buscar puestos de trabajo de nueva creación en empresas. Las compañías obtenían subvenciones y bonificaciones por cada puesto. En total, hemos formado a más de 400 personas de diferentes zonas de España. De ellas se seleccionaron 180 profesionales y 62 encontraron empleo. En esa convocatoria nos adjudicaron la formación en Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona y Valencia, acompañados de Adecco y Santillana.

¿Qué les ocupa en la actualidad?

Ahora estamos ayudando a poner en funcionamiento el Cluster Big Data Madrid. Esta iniciativa -que impulsa el ayuntamiento de la capital- pretende convertir Madrid en un polo de atención para la inversión extranjera en el entorno de la tecnología. Para atraer el interés hacia la ciudad se necesita retener talento relacionado con el Big Data y el cloud. Entre los temas a abordar destacan los grandes objetivos de la agenda 2030, para los que Europa concederá ayudas para proyectos relacionados con calidad de vida, movilidad y la reducción de la contaminación.

¿Qué futuro reserva a las empresas que no inviertan en sus datos?

Las empresas que no inviertan en la gestión de sus datos están condenadas a quedarse fuera del mercado. Que les queden 15 días o un par de años dependerá de otras cuestiones, pero estarán muertas. El 70% de las decisiones de muchas empresas se basa en argumentos ajenos a los datos. Se podría decir que se fían de su estómago, intuición u olfato. Mientras que las grandes compañías ya manejan datos, muchas pymes aún no lo hacen. Es decir, existe un grave problema.

El déficit de formación tecnológica es un clamor que parece haber calado en el Gobierno...

Hay un déficit estructural brutal. Faltan muchos profesionales. Hay más proyectos Big Data que gente que pueda encargarse de realizarlos, tanto en España como en Europa. Si echas la mirada atrás, observas que el caladero de perfiles buenos, bonitos y baratos se encuentra en la Universidad. Pero allí también observa que las matriculaciones en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) se reducen un 3% o 4% anualmente. Por lo cual, al cabo de cuatro o cinco años existe una demanda cada vez mayor para realizar proyectos Big Data y menos gente candidata para esos puestos.

¿Qué papel desempeña la Formación Profesional para satisfacer esa demanda creciente?

Muy importante. En el entorno Big Data no todos son ingenieros. Muchos temas pueden ser asumidos por perfiles de Formación Profesional. Ahora existe un plan por parte del Ministerio de Educación de que la FP tenga titulaciones Big Data. Además, conviene aprovechar a los profesionales de más de 50 años, hay que reconvertir a aquellos que en su tiempo programaban en Visual Basic o Cobol, tecnologías que ya no se utilizan. Sin embargo, se trata de personas a las que no hay que enseñarles desde el principio, ya que su estructura mental ya está preparada para los nuevos lenguajes.

¿El déficit en titulaciones STEM es exclusivo de España o también se produce en otros países?

En otros países sucede lo mismo que en España. Ahora tengo localizadas 1.300 herramientas del entorno de Big Data, pero de todas ellas existe demanda para unas cien. ¿Quién es el loco que conoce todas ellas, especialmente cuando la durabilidad de cada lenguaje ronda los tres años? Por ese motivo, muchos estudiantes prefieren no matricularse. No quieren estudiar una ingeniería de cuatro o cinco años para conocer herramientas que solo van a durar dos años en el mercado. Claramente hace falta una adaptabilidad extraordinaria, por lo que además de universidades y escuelas de negocio también hay que pensar en academias y centros de formación.

¿Qué papel tiene España en el mapa global del Big Data?

La tecnología cloud se encuentra en EEUU y China, mientras que en Europa no pintamos nada. Actualmente todas las herramientas son americanas, y quizá mañana serán asiáticas. Lo único que podemos hacer es trasladar de la mejor manera posible esa tecnología para crear empleo y que sea socialmente utilizable por los ciudadanos.