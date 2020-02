Así es la cesta de la compra de los españoles: gastamos más y mejor, probamos nuevas marcas y nos pirra el 'cocooning'

Las familias españolas nos hemos gastado en la cesta de la compra unos 89.000 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 2,4% con respecto al año anterior. Pero ¿en qué productos? ¿a qué damos más importancia? ¿cómo estamos cambiando nuestro perfil de consumo?

En líneas generales somos desleales a las marcas y nos gusta probar cosas nuevas, mejor papel higiénico acolchado que normal aunque valga algo más, preferimos el comercio de proximidad ya que no tenemos espacio en casa para una despensa y como cada vez pasamos más tiempo en el hogar (el llamado 'cocooning') hemos optado porque los caprichos vengan a casa, según se desprende del informe 'Tendencias del Consumidor 2020' de Nielsen.

* Gastamos más dinero en frescos pero compramos menos volumen. En 2019 el precio de nuestra cesta de la compra subió un 2,7% y mucho tuvieron que ver en esto los frescos que ya suponen uno de cada tres euros de gasto de nuestra cesta. En concreto, se ha notado mucho el encarecimiento de las verduras (que subieron un 12,7%), mientras que fruta, pescado/marisco y carne subieron en torno al 3%. Por su parte, los huevos costaron un 15% más y el pan un 2,2%.

* En envasados... compramos más y mejor. Parece que preferimos un buen pan de semillas antes que el típico pan de molde y un papel higiénico acolchado en vez del normal. Compramos un 0,8% más de estos productos en un contexto en el que la población española vuelve a crecer (ya superamos lo 47 millones de personas) y compramos mejor, porque el precio que pagamos por estos artículos fue un 1,8% superior respecto al año anterior. Y teniendo en cuenta que la inflación apenas explica en 0,2% de esta subida el 1,6% restante se debe a que incorporamos productos de mayor valor añadido.

"Antes los consumidores sí que estábamos más centrados en el precio (cuanto más bajo mejor), sin embargo ahora estamos dispuestos a pagar un poco más, no mucho, por cosas diferentes", ha destacado la directora general de Nielsen Iberia, Patricia Daimiel.

* Los españoles practicamos cada vez más el 'cocooning'. ¿Y eso qué es? Pues es el nuevo término que se refiere a a esta tendencia a salir menos y hacer de nuestra casa nuestra fortaleza. Pero no por quedarnos en casa nos vamos a privar de nuestros caprichos. Podemos no salir pero que no nos apetezca cocinar o simplemente que prefiramos pedir comida de un restaurante. El 10% de las comidas que hacemos en casa al mes no salen de nuestros fogones sino del restaurante en casa y del 'listo para comer' del supermercado (con iniciativas como la de Mercadona y Lidl). Crece el consumo de platos preparados, sobre todo de refrigerados y congelados además de las conservas. De esta manera, el consumidor va abrazando toda opción que le permita solucionar la papeleta en el hogar, pero que al mismo tiempo le genere un 'clic' emocional.

* Nos gusta la proximidad y no tenemos despensa. Precisamente porque en España los hogares son cada vez más pequeños las familias preferimos las compras de proximidad. Tendemos a una cesta más pequeña (reducimos un 0,4% el ticket por acto de compra), pero vamos un 2,2% más veces al establecimiento. Compramos lo que consumimos. Preferimos la proximidad física porque el 55% de los consumidores se queja de que tiene menos tiempo ahora que antes y por eso prefiere hacer la compra rápido, sin necesidad de llevar coche o cargar mil bolsas.

* Pasamos de las promociones. El porcentaje de gasto asociado a ofertas y promociones no llega al 20% del total. De hecho únicamente una de cada tres gana dinero, mientras que el resto no aporta crecimiento. Este dato del mercado español contrasta con el europeo, donde la mitad sí logran un retorno económico.

* Nos gusta probar marcas nuevas. Hemos cambiado nuestra forma de consumir y cada vez somos más desleales. La mitad de los españoles están dispuestos a probar nuevas marcas mientras que solo un 8% es incapaz de ver más allá de su marca o tienda habitual y se muestran fieles al 100%.

* Adoramos lo auténtico y cuanta más transparencia mejor. Más de la mitad de los consumidores afirma que le influye mucho la transparencia en el etiquetado y busca información de los productos en Internet, principalmente en redes sociales. Además, el 80% que dice comprar en función de otros valores más allá de los habituales de calidad o precio.

* Las mascotas ya son parte de la familia. En España cuatro de cada diez hogares viven con un perro o un gato y la tendencia parece que seguirá aumentando ya que creció un 2,5% en 2019. Por eso la alimentación de nuestros 'mejores amigos' supone ya unos 1.218 millones de euros y las tiendas especialistas de alimentación para mascotas que incrementaron sus ventas el año pasado más de un 11%.