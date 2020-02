Secuestro de nóminas en plena guerra por el trono de la mayor asociación del taxi de Madrid

La guerra por la presidencia de Gremial, la mayor asociación del taxi de Madrid, salpica ya a sus trabajadores. El Comité de Empresa ha denunciado que Ángel Julio Mejía, uno de los taxistas que pugna por el trono de la asociación, ha secuestrado las nóminas del mes de enero con el objetivo de "presionar a los empleados" para que se levanten contra la Junta directiva liderada por su oponente: Alberto de la Fuente Miñambres.

En una carta a la que ha tenido acceso este diario, el Comité explica que Mejía "se ha negado" a autorizar al Banco Santander el abono de los salarios a los empleados, algo que tendría que haber hecho como tarde el tres de febrero. "El señor Ángel Julio Mejía ha llegado a manifestar verbalmente y ante testigos que no iba a firmar las nóminas y que consideraba esa negativa como una medida de presión por su parte hacia la plantilla para que mostrara su oposición a De la Fuente", recoge la misiva en la que, a su vez, explican que los trabajadores son y deber ser ajenos a los conflictos por el poder.

Según explican fuentes consultadas por este diario, Gremial lleva desde octubre sin pagar algunos contratos mercantiles también como parte de las medidas de presión. Y es que, al Ángel Julio Mejía se hizo con uno poderes ante notario como presidente de la asociación que le permitieron ponerse como cotitular de la cuenta de la asociación en el Santander, haciendo que su firma, junto a la de José María Saavedra, fuera imprescindible para realizar cualquier operación. Saavedra es el tesorero de la candidatura de De la Fuente, que ganó las elecciones del pasado 24 de noviembre, las segundas en menos de dos meses.

"No han parado hasta que se volvieron a repetir las elecciones nuevamente, pero en esta ocasión se han cometido numerosas irregularidades en las mesas de voto delegado", denunció Mejía tras perder las elecciones del pasado 24 de noviembre.

El líder de la candidatura, que ganó las del seis de octubre que fueron anuladas, explicó que iba a impugnar los comicios porque en los últimos días se habían llevado a cabo una serie de altas de nuevos socios que habían inclinado la balanza hacia la candidatura de Alberto de la Fuente. Mejía entendía que al ser una repetición de las elecciones de octubre se tendrían que haber celebrado con el mismo censo.

En diciembre de 2019, la juez de primera instancia número 37 de Madrid, le dio la razón en parte y suspendió cauterlamente la convocatoria de elecciones de noviembre y sus resultados, obligando a la Gremial a convocar comicios de nuevo. Y aquí es donde la guerra por los cargos de la Junta Directiva se ha complicado del todo.

Mejía considera que los resultados que le dan la victoria son válidos y se autoproclamó presidente

Mejía considera que al haberse anulado las decisiones adoptadas en la Junta Extraordinaria del cinco de noviembre en la que se anulaban los resultados de las elecciones del seis de octubre y se convocaban unas nuevas, esos resultados son válidos, por lo que se ha autoproclamado presidente de la Gremial, que cuenta con unos 6.000 socios. Sin embargo, en el auto de medidas cautelares no se habla de destituir a nadie o de nombrar una junta provisional hasta los próximos comicios por lo que De la Fuente se mantiene también como presidente, generando fuertes tensiones.

"Cuando los demandantes solicitaron las cautelares deberían haber pedido específica y concretamente la suspensión de funciones de la junta directiva actual y el nombramiento cautelar de Ángel Julio y su equipo. La juez civil no puede conceder algo que no han pedido y por tanto solo se les concede la emisión de una declaración de suspensión sin efectos concretos. La mera declaración de unas elecciones no conlleva ninguna orden adicional", explica Antonio Cabello de Rivas Lebrón, magistrado-juez jubilado, en un escrito.