Escarrer (Meliá): "Si caen los turistas por prohibir las borracheras, es una caída que interesa"

Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International, tiene claro que el futuro del sector turístico español pasa por afrontar el reto de la sostenibilidad, la digitalización y el aumento de la rentabilidad y la calidad de la oferta. "Llevo ya muchos años diciendo que en vez de fijarnos en el número de turistas que llegan a este país, nos fijemos en el gasto que generan, el perfil que tienen o cuan sostenible es", aseguró el alto ejecutivo en una entrevista con este diario durante la Feria de Fitur . Para alcanzar el objetivo de ingresar más con los mismos o menos turistas los distintos destinos han redoblado su lucha contra el "descontrol de los pisos turísticos ilegales" (en Mallorca y Barcelona se está notando un descenso de la saturación y la turismofobia) y se están poniendo sobre la mesa medidas como prohibir el turismo de borrachera en Baleares.

¿Qué opina de la ley que prohibe el turismo de borrachera?

Para mi ha sido un gran acierto. Ha sido una iniciativa del Conseller del Turismo de Baleares y de distintos empresarios, entre los que nos incluimos, ya que hay cierto turismo que es mejor no tenerlo. El turismo de borrachera, de exceso, que de alguna forma es denigrante con la mujer, no nos lleva a ningún lado, no interesa a este país. La Ley de Excesos va a ser extremadamente positiva y vamos a conseguir cambiar el perfil, lo que nos posibilitará acudir al segmento de congresos, convenciones, directivos, familias...

¿La ley podría lastrar la llegada de turistas a las islas y la economía?

De haber caída es una caída que nos interesa. A medio y largo plazo todo son bondades. De hecho, también hay mucha oferta complementaria que va a sufrir ya que está enfocada a este tipo de turismo de desmadre, de mamading y todas esas animaladas que hacen preguntarte cómo la gente puede hacer tanto el ridículo... a mí es un turismo que no me aporta nada.

El alcalde de Palma comentó durante el Foro de Exceltur que habían prohibido abrir más hoteles y los pisos turísticos ¿Qué consecuencias están teniendo estas medidas?

La normativa aprobada para limitar los pisos turísticos se ha notado. El problema es que se ha tenido que poner parches ante un crecimiento desbordado. Ha habido que poner coto, también a los hoteles, porque hay lugares que han llegado a superar y con mucho su limite de carga y hay que decir hasta aquí hemos llegado. A corto plazo creo que es adecuado pero a medio y largo plazo se tienen que seguir abriendo hoteles.

¿Y en el tema de los pisos?

Se ha notado y mucho. Sobre todo en la lucha contra esa masificación.

También durante la jornada de Exceltur usted advirtió de los peligros de tocar la reforma laboral y el SMI... ¿A qué riesgos se refiere?

Los empresarios estamos a favor de que se redistribuya la riqueza y de alguna forma lo hemos demostrado en las últimas negociaciones de los convenios del sector. Pongo como ejemplo Baleares, donde se han subido los salarios un 17%. Durante ocho años consecutivos hemos sido la locomotora del crecimiento español pero llevamos dos años y, por desgracia, parece que va a ser el caso en 2020, en el que el turismo va a crecer pero inferior al crecimiento de la economía. Estimamos un alza del 1,5% del PIB turístico cuando la previsión para España es del 2 o el 1,9%. Me preocupa dejar de ser locomotora del crecimiento del país y en los dos últimos años hemos visto como la productividad turística se ha visto mermada porque los costes sociales han aumentado más que los ingresos y estas medidas pueden lastrar la competitividad de las empresas españolas. Me preocupa que frente a salarios ya importantes, esos incrementos que hablan de hasta 1.200 euros del SMI para ciertos puestos de baja cualificación puede lastrar muchísimo más la competitividad del sector. Los incrementos tienen que ser sostenibles e ir acompañados de una mejora de la productividad porque si no, no van a ser sostenibles.

¿Y la reforma laboral?

Sí, porque hay ciertas limitaciones que se quieren poner y la realidad en España es que mucha planta hotelera tiene un problema de estacionalidad. A mi me gustaría tener empleo mucho más estable, pero si esto me obliga a convertir muchos de mis trabajadores en fijos cuando yo tengo abierto el hotel ocho o nueve meses es del todo inviable. Esos son los aspectos en los que pido que no nos volvamos locos y yo creo que el Gobierno empieza hacer ciertas matizaciones.

"El sector del turismo tiene dos retos importantes: sostenibilidad y cambio climático y digitalización"

¿Cómo puede afectar el virus chino?

Entiendo que después del cambio climático lo que más puede afectar al sector son las pandemias, aunque ahora estamos lejos de sufrir una. Es demasiado prematuro. Vi el efecto devastador que tuvo el Ébola cuando hubo una infección en España y la gente perdió un poco el norte. Espero que no pase.

¿Cual es su plan de expansión?

A nivel de expansión, este año 2020 abriremos 23 establecimientos de los que 11 en Europa y Oriente Medio, nueve en Asia, dos en América (Cuba y México) y uno en Barcelona. Seguimos la media de un hotel cada dos semanas.

¿Qué retos afronta el sector?

El sector del turismo tiene dos retos importantes: sostenibilidad y cambio climático y digitalización. Hay muchos grupos turísticos que no va a ser capaces de acometer estos ambiciosos planes de digititalización, lo que va a conllevar que un sector tan atomizado como el español se vaya a consolidar. Pero, más que compras de hoteles o fusiones, va a haber muchas oportunidades para que estos hoteles independientes se afilien a grupos como el nuestro, que han trabajado sus marcas y distribución. Va a haber muchas oportunidades de contratos de gestión o franquicia.