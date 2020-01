Pallete (Telefónica): "La máquina es mejor que el hombre en muchas cosas"

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha dibujado un presente y un futuro dominados por la tecnología que nada tienen que envidiar a los planteados por películas como Minority Report o Regreso al Futuro. Para el primer espada de la teleco española el mundo de los smartphone apenas ha sido "un aperitivo" de lo que nos espera con la proliferación y perfeccionamiento de la Inteligencia Artificial (IA).

"La gran revolución es la IA y lo importante es lo que hacemos con la tecnología, lo que queremos que sea, el marco de valores que se le va aplicar ya que la regulación va a ir por detrás y no todo vale", aseguró Pallete durante su intervención en el Foro Exceltur.

"Nuestro pensamiento será sustituido por la máquina, la forma en la que leemos, escuchamos música..."

Y es que, tal y como alertó el directivo, las máquinas, la tecnología ya están marcando las decisiones y comportamientos de los humanos llegando a ser más rápidos a la hora de analizar situaciones, resolver problemas o buscar soluciones. "La máquina es mejor que el hombre en muchas cosas. La tecnología cambia a forma en la comemos, hablamos, y nos comunicamos. Nuestro pensamiento será sustituido por la máquina, la forma en la que leemos, escuchamos música...", sentenció.

Un revolución que ha cambiado la voz por el dato, que ha obligado a Telefónica a tender suficientes kilómetros de fibra óptica para ir y volver dos veces a la Luna, que está llevando a todos los sectores a transformarse y apostar por las experiencias online y que golpea a todos los sectores e incluso afecta a la bolsa.

"No hay sector que no vaya a ser alterado por la tecnología: transporte, turismo, salud, seguros, financiero. Todo no es que vaya a cambiar es que está cambiando y se refleja en las valoraciones de bolsa, en las expectativas de crecimiento y en la forma incluso en que la propia bolsa y los mercados de capitales funcionan", alertó el alto ejecutivo.

Una apuesta por la digitalización que también respaldan Google y Facebook para ganar clientes y mejorar la experiencia de cliente. Así, Irene Castro, directora general de Facebook España, ha comentado que la realidad aumentada es el camino para que la tecnología devuelva la experiencia cliente a las compras online mientras que Fuencisla Clemares, directora de Google en nuestro país, ha alertado de la necesidad de mejorar y simplificar los procesos de compra y planificación en el móvil ya que pese a tener el 61% del tráfico apenas se cierran ventas por esa vía.